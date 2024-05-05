İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri'nden 1 Mayıs gözaltılarına tepki: 'Taksim'e yürümek haktır'

Yayınlanma: 05.05.2024 - 19:51

Güncelleme: 05.05.2024 - 19:51

Basın açıklamasını okuyan Sosyalist Emekçiler Partisi’nden (SEP) Demet Koca, "Saray'ın 1 Mayıs korkusu sürüyor. Bu sene işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününde İstanbul'da binler işçi sınıfının tarihsel 1 Mayıs Alanı Taksim Meydanı'na yürümek için bir araya gelmiştir. Bu 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyenler memleketin en yakıcı gündemlerini sokaklara taşıdılar" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ GÖZALTINA ALINDI"

Koca sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biz emekten, barıştan, demokrasiden yana olanlar hem bu 1 Mayıs'ta hem de yaşamın her alanında milyonlara dayatılan bu çürümüş düzenin barikatlarının karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kriminalize edilmeye çalışılan milyonların yaşamsal talepleridir. Bu çaba nafiledir. Gece saatlerinde 38 arkadaşımız açıkça hak olan 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama iradesini gösterdiği için tutuklandı. 12 arkadaşımız daha evleri basılarak gözaltına alındı"

"BARİKATLARI MÜCADELEMİZLE AŞACAĞIZ"

"Ev baskınlarınız, gözaltılarınız, tutuklamalarınız, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyen iradeyi durduramaz" diyen Koca,"1 Mayıs günü nasıl omuz omuza, hep beraber direndiysek, bu mücadeleyi de yine hep beraber sokaklarda, işyerlerinde, okullarda, meydanlarda büyüteceğiz. Halkın önüne kurulan tüm barikatları ortak mücadelemizle aşacağız. Taksim'e yürümek haktır. Asıl suç Taksim'i işçilere, emekçilere, kadınlara, öğrencilere kapatmaktır. 1 Mayıs Alanı Taksim Meydanı'dır" ifadelerini kullandı.