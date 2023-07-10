İstanbul için yerel seçim anketinde çarpıcı sonuçlar

Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:33

Güncelleme: 10.07.2023 - 10:33

2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi tablonun en çok merak edildiği şehirlerin başında İstanbul geliyor.

ASAL Araştırma ve Daışmanlık Şirketi, İstanbul'daki yurttaşlara, "Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi partiye oyunuzu verirsiniz?" diye sordu. Araştırmaya göre soruya katılımcıların yüzde 40.6'sı AKP, yüzde 38.7'si ise CHP yanıtını verdi.

Araştırmada son seçime Yeşil Sol Parti adıyla katılan HDP'nin oyunun 5.4'te kalması dikkat çekerken MHP'nin oyunun yüzde 4.5, İYİ Parti'nin ise yüzde 4.3 olduğu görüldü.

Araştırmanın 2-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 2 bin 506 kişiyle telefon yöntemiyle yapıldığı belirtildi.

















Katılımcılara "Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi partiye oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra;





AK Parti: %40.6





CHP: %38.7





HDP/YSP: %5.4





MHP: %4.5





İYİ Parti: %4.3





Zafer Partisi: %1.5





Yeniden Refah Partisi: %1.2





TİP: %1.0





Diğer Parti:%2.8