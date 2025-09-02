İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden uzaklaştırıldı: CHP MYK olağanüstü toplandı!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.
CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplandı.
Toplantı sonrası çıkacak karar bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.
İstanbul İl Başkanlığı'na da, geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.