İstanbul Ortaköy'de CHP'nin seçim çadırına saldırı: Ateşe verdiler!
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy semtinde CHP'nin seçim çadırına bu sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Ateşe verilen seçim çadırındaki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Polis, saldırılarla ilgili inceleme başlattı.
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine günler kala siyasi partilerin seçim büroları, çadırları ve stantlarına yönelik saldırılar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy semtinde olan CHP seçim çadırı sabah 06.30'da ateşe verildi.
MALZEMELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Saldırı sonrası çadırda maddi hasar oluştu. Seçim malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri inceleme başlattı.
"KUTUPLAŞTIRMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından "Bu ve benzeri provokasyonlar bizim güzel günlerin gelişine olan inancımızı azaltmaz, demokrasiyi içine sindiremeyen, ülkemizi ve milletimizi kutuplaştırma girdabına sokmak isteyen bazı çevrelere fırsat vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
"ÖNÜMÜZDE DURMAYA GÜCÜNÜZ YETMEYECEK"
Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Cem Özçelik de saldırıya tepki gösterdi.
Özçelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Ortaköy'deki seçim çadırımız bu sabah 06.30 sularında alçak provokatörler tarafından ateşe verilmiş. Bu saldırı girişimleri bize vız gelir! Coşkun akan bir su gibiyiz, önümüzde durmaya gücünüz yetmeyecek" dedi.
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