İstanbul Valiliği, 24 Nisan anmasına izin vermedi

24 Nisan 2022 Pazar, 13:59

İstanbul'da, '1915 Olayları'nda hayatını kaybedenler için her 24 Nisan'da yapılan anma toplantısına bu yıl İstanbul Valiliği tarafından izin verilmedi.

24 Nisan Anma Platformu, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan anma için Valilik tarafından "uygun görülmemiştir" yanıtı aldıklarını duyurdu.

Platform açıklamasında, anma etkinliğinin 2010-2019 yılları arasında yapılmasına izin verildiği hatırlatılırken şu ifadeleri kullanıldı:

"Bizler, 24 Nisan Anma Platformu olarak yıllardır bir halkın maruz bırakıldığı bu şiddet sarmalında yaşamını yitirenleri anmayı, bu sürecin bütünüyle yüzleşmeyi hem kaybettiğimiz insanlara duyduğumuz saygının bir gereği olarak hem 1915’te öldürülenlerin torunlarına güven vermek, borcumuzu ödemek ve yeni faciaların önüne geçmenin zorunlu bir yolu olarak görüyoruz.

Bu yüzden bu yıl, anmamızın başlığını “Bazı yaralar zamanla iyileşmez/Aslolan yüzleşmektir” olarak belirlemiştik.

Yüzleşmeden adalet duygusunun aldığı tarihsel hasarlar giderilemez.

Yüzleşme çabalarının bir ifadesi olan, bir sessiz oturma etkinliği olarak düzenlenen anmamızın yasaklanması, tersine bu hasar almış adalet duygusunun ağır bir şekilde zedelenmesine neden olacaktır.

Bir kez daha, Valiliği ve siyasi karar alıcıları aldıkları yasaklama kararını yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz.

24 Nisan Anma Platformu"