İstanbul Valiliği: Nevruz kutlmasında Öcalan posteri açan 3 kişi dahil 70 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, bugün Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlaması sırasında 70 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Valiliğin akşam saatlerinde yaptığı açıklama şöyle:



"Fatih İlçesi Yenikapı Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün saat 10.00-17.00 arasında “Şimdi Özgürlük Zamanı” konulu miting ve “Nevruz Kutlaması” etkinliği düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında;





Etkinlik alanındaki kule üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtığı tespit edilen (M.A), (Ş.A) ve (Y.Ö) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır. Alan çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında ise “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan, arama kaydı bulunan (M.K) ve (M.B) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır. Etkinlik alanı ve çevresinde “polise mukavemet gösteren, taşkınlık çıkaran, yasadışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen” toplam 70 şahıs hakkında (15 Kadın, 55 Erkek) gözaltı işlemi uygulanmıştır."



