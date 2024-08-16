İstanbul ve Ankara’daki cinayetler iktidarın yükümlüğünü yerine getirmediğini gösterdi

Yayınlanma: 16.08.2024 - 05:15

Güncelleme: 16.08.2024 - 05:15

Türkiye’de kadına şiddet önlenemiyor. Son 24 saatte üç kadın daha katledildi. İstanbul Küçükçekmece’de Öznur Akkaya, boşanma aşamasındaki Gökhan Akkaya tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında öldürüldü. Bağcılar’da da K.Ç. isimli kadın, eşi İ.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ankara’da ise Z.B., boşanma aşamasındaki eşi B.B. tarafından tabancayla katledildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Arzu Sena Topuz, “Güne bir günde üç farklı kadının evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğü haberiyle başlıyoruz. Türkiye’de bugün günde en az bir kadın öldürülmektedir. Faillerin bu cesareti bulabilmesinin sebepleri ise çok açıktır. Bu düzen kendi bekası için kadını geleneksel, makbul kadın olmaya mecbur bırakmaktadır. Bugün kadınlar için güvenli, onurlu bir yaşam bu kadar acilken İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alınmasının, cezasızlık politikalarıyla kadına karşı suçların meşrulaştırılmasının sebebi budur” dedi.

‘KORUMAK ZORUNDA’

Kadınların güvenli bir yaşam sürmelerinde iktidarın pozitif yükümlülüğü olduğunu dile getiren Topuz, “Yaşam hakkını korumak konusunda asli görevli devlettir. Hal böyleyken aile bütünlüğünü kadının yaşam hakkından öncelikli tutan, uzaklaştırma kararlarını uygulamayan, kadınları şiddete mecbur bırakan, şiddet ve cinayet suçlarını ise adeta aklayan iktidar yükümlülüklerini ağır şekilde ihmal etmektedir” ifadelerini kullandı.