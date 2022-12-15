İstanbullular iradesine sahip çıkıyor: Cumhuriyet TV'den Saraçhane özel yayını

15 Aralık 2022 Perşembe, 16:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine dün İstanbullular Saraçhane'de toplanarak iradelerine sahip çıktı. Gerçekleştirilen protestoya İYİ Parti, Memleket Partisi, SOL Parti, DEVA Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Emek Partisi sendikalar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Bugün de yine CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin yer aldığı altılı masanın önderliğinde İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek verilmek için bir araya geliniyor.

Cumhuriyet TV, İmamoğlu'nun dava sürecini ve Saraçhane'deki gelişmeleri konuklarıyla birlikte özel canlı yayınında değerlendiriyor...