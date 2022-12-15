İstanbullular iradesine sahip çıkıyor: Cumhuriyet TV'den Saraçhane özel yayını
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada siyasi yasak ve hapis cezası kararı verilmesinin ardından bugün Saraçhane'de demokrasiye sahip çıkılması için Millet İttifakı önderliğinde miting gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet TV, İmamoğlu'nun dava sürecini ve Saraçhane'deki gelişmeleri konuklarıyla birlikte özel canlı yayınında değerlendiriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.
Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine dün İstanbullular Saraçhane'de toplanarak iradelerine sahip çıktı. Gerçekleştirilen protestoya İYİ Parti, Memleket Partisi, SOL Parti, DEVA Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Emek Partisi sendikalar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.
Bugün de yine CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin yer aldığı altılı masanın önderliğinde İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek verilmek için bir araya geliniyor.
Cumhuriyet TV, İmamoğlu'nun dava sürecini ve Saraçhane'deki gelişmeleri konuklarıyla birlikte özel canlı yayınında değerlendiriyor...
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı!
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'a yalvardı
- İmamoğlu davası ‘ahmak’tan ibaret değil
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den
- Fed faiz kararını açıkladı
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- İstanbullu iradesine sahip çıkıyor