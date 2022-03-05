İstanbul'un 3 ilçesinde yarın 'Kadın Mentorluk yürüyüşü' yapılacak

05 Mart 2022 Cumartesi, 14:12

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak ve böylece Türkiye’de ve dünyada eşitliğin, barışın hâkim olduğu bir dünya düzeni için dayanışmayı desteklemek üzere kurulan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği olarak yarın, kadınların deneyimlerini ve bilgilerini paylaşacağı 'Kadın Mentorluk Yürüyüşü' etkinliğini düzenliyor.

Etkinlik bu yıl İstanbul’da Ataşehir, Şişli ve Bakırköy Belediyeleri’nin desteğiyle üç faklı ilçede yapılacak. Şişli’de bulunan Maçka Parkı’ndaki etkinliğe CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verecek. Kadınlara mentorluk yapacak olan Kaftancıoğlu, yürüyüşe de katılacak.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen SES Kadın Mentorluk Yürüyüşü, ilk kez 2020 yılında, Vital Voices Derneği’nin, dünyanın 165 şehrinde uyguladığı Küresel Kadın Mentorluk Yürüyüşü’nün bir parçası olarak 350 kadının katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlik, 2021’de de pandemi nedeniyle sanal ortamda 300 kadının katılımıyla yapıldı.

“DAYANIŞMANIN GÜCÜNÜ HİSSEDELİM”

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, yarınki etkinlikle ilgili “Kadın Mentorluk Yürüyüşü, kadın kimliğimize sahip çıkacağımız ve birbirimizden ilham ve güç alacağımız bir etkinlik. Dünyanın pek çok ülkesinde yüzlerce kadının bizimle eş zamanlı olarak bu etkinliği gerçekleştirdiğini bilmek ise çok etkileyici. SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği olarak böyle bir kadın dayanışması etkinliğini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Bu yıl Şişli, Ataşehir ve Bakırköy Belediyeleri’nin desteğiyle pandemi hassasiyetimizi de koruyarak parklarda olacağız. Gelin, sizi ilham alacağınız, ilham vereceğiniz bir kadın ile buluşturalım. Dayanışmanın gücünü hissedelim" dedi.

MENTORLUK NEDİR?

Mentorluk, daha deneyimli veya daha bilgili bir kişinin daha az deneyimli veya daha az bilgili bir kişiye rehberlik etmesine yardımcı olduğu bir ilişki biçimi. Mentor, mentor olduğu kişiden daha yaşlı veya daha genç olabilir, ancak belirli bir uzmanlık alanına sahip olması gerekir.