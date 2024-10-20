İstanbul’un manda yetiştiriciliğiyle ünlü köylerinde hayvancılık durma noktasında

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

AKP iktidarının “mega projeleri” Kuzey Ormanları kadar yurttaşların da geçim kaynağına zarar verdi. Cumhuriyet sık sık İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları’ndaki tahribatı gündeme getiriyor. Kuzeyde maden, rant projeleri ve kamu yararı adı altında yapılan yıkımlar doğaya olduğu kadar yurttaşa da zarar veriyor. İstanbul Havalimanı etrafında kalan köylerde mandacılık ve tarım durma noktasına geldi. İstanbul’un ünlü mandaları da bu projeler yüzünden azaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da “Her akşam yatmadan önce yiyorum” dediği manda yoğurdu, ilerleyen zamanda İstanbul’da üretilemeyebilir.

‘TARIM DA BİTİYOR’

Arnavutköy’de mandaların çoğunlukta olduğu ve İstanbul Havalimanı’na sınır olan Tayakadın’da da mandacılık bitti. Tayakadın’ın hemen ilerisindeki Yeniköy’de ise çok az manda kaldı. Cumhuriyet, Yeniköy’e giderek muhtar ve köylülerle konuştu. Bir yurttaş, “Ailemizden kalan mandacılığa artık devam edemiyoruz. Köyde bu işle ilgilenen çok az kişi kaldı. Rant projeyleriyle tarım da bitme noktasına geldi. Devlet desteğine ihtiyacımız var” dedi. Yeniköy Mahalle Muhtarı Timur Çevik, mandaların özgür hayvanlar olduğunun belirterek, “Havalimanı yapılmadan önce, mandaları sadece ağır kış aylarında eve getiriyorduk. Bu mevsimler dışında mandaları meraya salıyorduk” ifadelerini kullandı. Civar köylerde de mandacılığın bittiğini belirten Çevik, “Bizden sonra Işıklar köyü mandacılık yapıyordu. Orada bir arkadaşımızın 30 civarı mandası kaldı. Ağaçlı köyümüzde ise 300 manda var. Muhtemelen birkaç seneye bizler de bu işten uzaklaşacağız” ifadelerini kullandı.

‘FARKLI SEKTÖRLERE YÖNELDİLER’

Çevik şöyle konuştu: “Havalimanı yapılmadan önce ailemin 2 bin civarı mandası vardı. Havalimanının yapıldığı alan bizim birkaç köyle birlikte kullandığımız ortak meramızdı. Mera kısıtlanınca insanların da mandaya bakması güçleşti. Farklı sektörlere yöneldiler. Bu şekilde giderse iki yıl sonra bir tane hayvan göremezsiniz. Eken vatandaşın gücü kalmıyor. En büyük desteği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sağladı. Buğday, arpa, sebze ve mazot desteği yaptılar. Bunları da vatandaşın kapısına kadar getirdiler. Bu tarımın canlanmasında rol aldı. Bu desteği bakanlığımız da sağlasa çiftçi biraz daha bu işe yönelir.”