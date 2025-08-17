İşte 16 seçim anketinin ortalaması: CHP birinci, üç partinin oyları düşüşte!

Sosyal medya üzerinden kamuoyu araştırmalarını paylaşan MDRaporlar sayfası, Temmuz ayında 16 farklı araştırma şirketinin verilerini derleyerek ortalamalarını açıkladı.

Araştırmaya ADA, ALF Araştırma, AREA, ASAL, BETİMAR, GENAR, GÜNDEMAR, HBS Araştırma, OPTİMAR, ORC, Özdemir Araştırma, Ser-Araştırma, TEAM Araştırma, THEMİS, Türkiye Raporu ve Yöneylem verileri dahil edildi.

Temmuz sonuçlarına göre CHP yüzde 33.0 ile birinci parti olurken, AKP yüzde 32.1 ile ikinci sırada yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

DEM Parti: yüzde 9.4

MHP: yüzde 7.8

İYİ Parti: yüzde 4.6

Zafer Partisi: yüzde 4.4

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2.8

Anahtar Parti: yüzde 2.0

TİP: yüzde 1.6

Diğer: yüzde 2.3

Söz konusu ortalamalara göre, MHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin oyları düşüşte.