İşte İmamoğlu'nun otobüsünün taşlandığı o an!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaşadığı taşlı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seçim otobüsünün camına taş atıldığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 22:34
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na Erzurum’da yapılan taşlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Medyascope'un servis ettiği görüntülerde, provokatörlerin seçim otobüsünün camına taş attığı görüldü.


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