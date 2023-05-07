İşte İmamoğlu'nun otobüsünün taşlandığı o an!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaşadığı taşlı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seçim otobüsünün camına taş atıldığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na Erzurum’da yapılan taşlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Medyascope'un servis ettiği görüntülerde, provokatörlerin seçim otobüsünün camına taş attığı görüldü.
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