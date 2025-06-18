İşte kamuda çoklu maaş alanlar... CHP'li vekil, '54 metrelik listesiyle' kürsüye çıktı: 'Artık yeter, çarkları kırmanın zamanı geldi!'

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin ilk bölümü üzerine partisi adına söz alan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay kürsüye, içinde kamuda görev yapıp çoklu maaş alan isimlerin listesinin olduğu bir kasa ile geldi.





"3-5 MAAŞ ALIP HALKIN SIRTINDA KAMBUR OLANLAR VAR"

Yaklaşık 200 ismin bulunduğu 54 metrelik listeyi Genel Kurul'a sunan Akay, liyakatsız atamalar ve çoklu maaş uygulamasını eleştirerek şunları söyledi:

"Ben bugün burada sizlere bunu göstereceğim. Kürsüde gördüğünüz sadece bir kasa değil, bu kasa bu milletin rızkı, bu ülkenin umudu, geleceğidir. Bu kasa bir çocuğun sütüdür, bir annenin duasıdır, bir babanın onurudur. İktidar maalesef bu kasayı koruyamadı, milletin kasasını 3-5 yandaşa, rant düzenine, ihaleci zümreye teslim etti. Bu kasanın içinde bir dosya ve uzun bir liste var. Bu kasanın içine sızmış, kasaya vantuz gibi yapışan kişileri herkes bilsin, görsün diye milletimizin kürsüsünden açıklıyorum.

Dosya kabarık, liste uzun, 54 metrelik liste. Bu kaynakların nasıl harcandığı, nasıl heba edildiği, nasıl hiç edildiği; devletin kasasına vantuz gibi yapışanların kimler olduğu, kendi siyasi ikballeri için milletin rızkına göz dikenlerin olduğu, kapısından geçtiği için bürokrasiye yerleştirilenlerin olduğu, AKP'de siyaset yaptığı için devlette en üst görevlere gelenlerin, getirenlerin olduğu bir kasa, liste ve dosya var. Bakanlıktan çıkıp milyonluk ihaleyi verdiği şirkete yönetici olanlar var. Kamu kurumlarından aynı anda 3-4-5 maaş alanlar var. Aynı anda kamu kurumlarının çeşitli birimlerinde çalışıp 3-5 maaş alıp halkın sırtında kambur olanlar var."

"ARTIK YETER"

Akay, listede eski bakan, bakan yardımcıları ve bürokratların yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birileri lüks içinde yaşarken bu millet pazarda artıkları topluyorsa, artık yeter. Birileri üçer beşer maaşla servetine servet katarken bu millet evladına harçlık veremiyorsa, artık yeter. Birileri lüks makam odalarında ihale dağıtırken bu millet geçmediği köprünün parasını ödüyorsa, artık yeter. Bu düzenin çarkları dönerken altta kalan hep milletin kendisi oldu ama şimdi o çarkları kırmanın zamanı geldi.

Bugün burada sadece bir konuşma yapmadım, bugün burada bir hesap pusulası çıkarttım ve bu pusulanın hesabı bir gün mutlaka sorulacak. Biz, konuşup gidenlerden değil, konuşup değiştirenlerdeniz; bu ülke sahipsiz değil, bu millet yalnız değil."