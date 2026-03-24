İşten atılan Divriği maden işçilerinden 'direnişe devam' mesajı!

OYAK bünyesindeki Erdemir Madenciliğin Sivas Divriği'deki taşeronu Çiftay Madencilik 270 emekçiyi ‘küçülme’ gerekçesiyle işten çıkardı.

Demir madenciliğinin önemli merkezlerinden olan Divriği ilçesinde maden sahalarının kapanmasıyla yüzlerce aile geçim sıkıntısıyla baş başa bırakıldı. İşçiler, Ankara 'daki OYAK Genel Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirdi.

Direnişlerinin 120. gününde olan emekçilere DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca’nın yanı sıra demokratik kitle örgütleri, sendika yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

‘KAMU ELİYLE ÇIKARTILMALI VE İŞLETİLMELİ’

İlk sözü Dev Maden-Sen Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy aldı. Divriği'de yaşananların yalnızca küçülme operasyonu olmadığını belirten Atasoy, “Madenler ulusumuzun öz değeridir. Emperyalist tekellerin değil kamunun malıdır. Direnişin 120. günündeyiz. Kapatılan yer altı açılmalı. 270 arkadaşımız işe iade edilmeli. Taleplerimiz karşılanana kadar direnişimiz sürecektir” dedi.

Sonrasında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, "Divriği'de yaşananlar deyim yerindeyse bir memleket meselesidir. Demir madeninin stratejik önemi açıktır. Divriği madenleri erken Cumhuriyet döneminde bütün sanayi hamlelerinin ham maddelerinden biridir. Özelleştirilen Divriği madenleri ‘verimlilik, kar düştü’ denilerek özel sektöre peşkeş çekilmiştir. Divriği madenleri sermayenin kar hırsına heba edilemez. Demirde dışa bağımlı olan bir ülkenin geleceği tehdit altındadır. Özelleştirmenin yıkıcı sonuçlarının bu ülkeye dayatılmasına izin vermemek nedeniyle buradayız. Madenler kamu eliyle çıkartılmalı ve işletilmelidir. Memleketimizin kaynakları bu ülkenin halkına değer katmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘EMPERYALİSTLERE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR’

Divriği’nin maden açısından çok zengin bir ilçe olduğuna vurgu yapan CHP’li Ersever de ilçenin hem kendi yöresine hem de bölgesine destek olduğunu belirtti.

EMEP’li Karaca ise, “Ağzından yerlilik ve millilik düşmeyenler madenleri emperyalistlere peşkeş çekiyorlar. Divriği işçileri bu ülkenin zenginliklerini emperyalistlere peşkeş çekmemek için direniyor” dedi.

İşçiler eylemliliklerini sürdürecek. Mücadeleye devam edeceklerini belirten işçilerin Divriği’de bir yürüyüşü daha olacak.