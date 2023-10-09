'İstifalar devam edecek' demişti: İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Köylüoğlu'na yanıt

Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:40

Güncelleme: 09.10.2023 - 15:40

Yerel seçimler öncesinde ittifak tartışmaları devam ederken İYİ Parti’de istifa yaşandı. Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, önceki gün görevinden istifa etti.

Köylüoğlu'nun yanı sıra İl Yönetim Kurulu da Genel Merkez’e istifasını sundu.

Köylüoğlu'nun istifa sonrası yaptığı "İYİ Parti'de istifalar sürecek" açıklaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu açıklamaya İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yanıt geldi.

Zorlu, "Bir siyasi parti için esas ollan partinin tüzel kişiliğidir. Bu mekanizma kişilerin üzerindedir. Biz hür ve müsataikil olarak seçimlerde aday çıkarma ve yarışma kararı aldık. Bu karara itiraz edenler oldu. Ancak onlar görevlerine devam ediyorlar, partinin ortak kararının arkasında olduklarını kendileri de söyledi. Dolayısıyla Köyülüoğlu'nun istifası doğru ve yerinde bir karardır" diye konuştu.