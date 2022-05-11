İstifasını böyle duyurdu: 'Kurucusunun bile hukukunu koruyamayan Memleket Partisi'nden ayrıldım'
Memleket Partisi Siyasi Etik Kurulu Başkanı Yusuf Sel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Muharrem İnce'nin başında olduğu Memleket Partisi'nin yönetiminde istifa depremi yaşandı. Partide Siyasi Etik Kurulu Başkanı olarak görev yapan Yusuf Sel, istifa ettiğini açıkladı.
Sel, istifasına dair Twitter hesabı üzerinden yaptığı kısa açıklamasında "Kurucusunun bile hukukunu koruyamayan Memleket Partisi'nden ayrıldım. Kendilerine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
CHP'nin Edremit eski ilçe başkanlarından Av. Yusuf Sel, partisinden istifa ederek, Muharrem İnce önderliğindeki Memleket Hareketi'ne dahil olduğunu açıklamıştı. Hareketin daha sonra partileşmesiyle Memleket Partisi'nin de kurucuları aralarında yer alan Yusuf Sel, "Genel Başkan Danışmanı” olarak parti yönetimi kadrosunda görev almıştı. Sel, daha sonra da partide oluşturulan Siyasi Etik Kurulu'nda başkanlık görevine getirilmişti.
İşte Sel'in paylaşımı:
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