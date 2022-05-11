Son anket paylaşıldı: Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:04
<p>ASAL Araştırma'nın Mayıs ayı anketinin sonuçları belli oldu. </p>

ASAL Araştırma'nın Mayıs ayı anketinin sonuçları belli oldu. 

<p>ASAL Araştırma 5-8 Mayıs 2022 tarihlerinde 30 büyükşehirde 2 bin 400 kişiyle telefonla görüşerek yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. </p>

ASAL Araştırma 5-8 Mayıs 2022 tarihlerinde 30 büyükşehirde 2 bin 400 kişiyle telefonla görüşerek yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 

<p><strong>MİLLET İTTİFAKININ ADAYI KİM OLMALI?</strong></p> <p>Ankette <strong>"2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakının adayı kim olmalıdır?"</strong> açık uçlu sorusu soruldu. </p>

MİLLET İTTİFAKININ ADAYI KİM OLMALI?

Ankette "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakının adayı kim olmalıdır?" açık uçlu sorusu soruldu. 

<p>Ankete katılanların yüzde 22.8'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 21.5'i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. </p>

Ankete katılanların yüzde 22.8'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 21.5'i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. 

<p>İmamoğlu'nu yüzde 20.4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti. </p>

İmamoğlu'nu yüzde 20.4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti. 

<p>Ankette, Meral Akşener diyenlerin oranı yüzde 12.0, Selahattin Demirtaş diyenlerin oranı yüzde 11.5, Ali Babacan diyenlerin oranı yüzde 3.8, Abdullah Gül diyenlerin oranı yüzde 2.5, Tunç Soyer diyenlerin oranı yüzde 1.6, Yılmaz Büyükerşen diyenlerin oranı 1.4, Ahmet Davutoğlu diyenlerin oranı yüzde 1.0, Temel Karamollaoğlu diyenlerin oranı yüzde 0.9 ve Gültekin Uysal diyenlerin oranı yüzde 0.6 çıktı.</p>

Ankette, Meral Akşener diyenlerin oranı yüzde 12.0, Selahattin Demirtaş diyenlerin oranı yüzde 11.5, Ali Babacan diyenlerin oranı yüzde 3.8, Abdullah Gül diyenlerin oranı yüzde 2.5, Tunç Soyer diyenlerin oranı yüzde 1.6, Yılmaz Büyükerşen diyenlerin oranı 1.4, Ahmet Davutoğlu diyenlerin oranı yüzde 1.0, Temel Karamollaoğlu diyenlerin oranı yüzde 0.9 ve Gültekin Uysal diyenlerin oranı yüzde 0.6 çıktı.

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