Son anket paylaşıldı: Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?
Ankette, Meral Akşener diyenlerin oranı yüzde 12.0, Selahattin Demirtaş diyenlerin oranı yüzde 11.5, Ali Babacan diyenlerin oranı yüzde 3.8, Abdullah Gül diyenlerin oranı yüzde 2.5, Tunç Soyer diyenlerin oranı yüzde 1.6, Yılmaz Büyükerşen diyenlerin oranı 1.4, Ahmet Davutoğlu diyenlerin oranı yüzde 1.0, Temel Karamollaoğlu diyenlerin oranı yüzde 0.9 ve Gültekin Uysal diyenlerin oranı yüzde 0.6 çıktı.
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