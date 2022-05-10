Son seçim anketi açıklandı: Cumhur İttifakı'na kötü haber

Ankette partilerin oy oranları da ölçüldü. AKP'nin oy oranının yüzde 30'un altına düştüğü görüldü.

ORC'nin nisan ayında gerçekleştirdiği ankette İYİ Parti'nin oy oranı 17,3 olarak ölçülmüştü. Son ankette İYİ Parti'nin oy oranını artırması ve yüzde 18,4'e yükseltmesi ise dikkat çekti.