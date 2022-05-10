Son seçim anketi açıklandı: Cumhur İttifakı'na kötü haber
Partilerin oy oranları şu şekilde kayıtlara geçti:
AKP yüzde 28,0
CHP yüzde 24,1
İYİ Parti yüzde 18,4
HDP yüzde 8,7
MHP yüzde 7,2
Gelecek Partisi yüzde 2,1
DEVA Partisi yüzde 2,0
Saadet Partisi yüzde 1,6
TDP yüzde 1,6
Yeniden Refah Partisi yüzde 1,4
BTP yüzde 1,3
Memleket yüzde 1,1
DP yüzde 0,6
BBP yüzde 1,0
Diğer yüzde 0,9
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