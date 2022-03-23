İstinaf Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına itiraz

23 Mart 2022 Çarşamba, 17:26

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (İstinaf mahkemesi), 215 sanıklı davada aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 14 sanık hakkında örgüt yöneticiliği suçundan verilen 9 bin 803 yıl 6'şar aylık cezaları bozdu. Mahkeme aralarında Oktar Babuna’nın da olduğu 68 sanık için tahliye kararı verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından tahliyeleri kararlaştırılan 68 sanık için itirazda bulundu.

Başsavcılık, usulden bozma kararı ve 68 sanığın tahliyesi yönünde karar veren İstinaf 1. Ceza Dairesine, tahliyelere ilişkin itiraz dilekçesini sundu.

Sunulan dilekçeyi değerlendirmeye alan 1. Ceza Dairesinin, ileriki günlerde itiraz hakkındaki kararını açıklaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasına karar vermişti.

Ceza dairesinin bozma kararıyla birlikte 68 tutuklu sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmiş, suç örgütü lideri Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.