İstinaf'ın 'kurultay' kararına CHP'den ilk yorum: 'Delillerin eksiksiz toplandığı kanıtlandı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada istinaf kararını değerlendirdi.

Çiftci, Daire'nin esastan değil, usul yönünden karar verdiğini belirtti.

Gül Çiftci, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin verdiği karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DELİLLERİN EKSİKSİZ TOPLANDIĞIINI BİR KEZ DAHA KANITLADI"

Çiftci’nin açıklaması şöyle:

"8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremize ilişkin dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Dördüncü Hukuk Dairesi tarafından esas yönünden bozulmamış, usul yönünden ilk derece mahkemesine gönderilmiştir.

Kararın niteliği gereği, istinaf başvurusunda bulunanların istinaf sebeplerinin incelenmesine yer olmadığı ise açıkça ifade edilmiştir. Bu değerlendirme yargılamanın uygun şekilde yapıldığı, delillerin eksiksiz toplandığı ve tarafların iddialarının tam olarak ele alınıp hüküm kurulduğunu bir kez daha kanıtlamış; CHP’nin kongre süreçlerinin hukuka uygunluk, şeffaflık ve örgüt iradesi temelinde yürütüldüğünü açık biçimde ortaya koymuştur.

Parti içi demokratik işleyişimizin yargısal denetime konu edilmesi sürecinde, hukukun evrensel ilkelerine uygun bir değerlendirme yapılması, hukuk devleti açısından ise olmazsa olmazdır. CHP kuruluşundan bu yana siyasal faaliyetlerini Anayasa ve yasalar çerçevesinde sürdürmüş, parti içi demokrasiyi güçlendiren her adımı kararlılıkla hayata geçirmiştir. İstanbul İl Kongremiz de bu anlayışın somut bir tezahürü olarak örgütümüzün iradesiyle ve hukuki güvence altında gerçekleştirilmiştir.

Sürecin bundan sonraki aşamasında da yargılamanın hukuka uygun biçimde sürdürülmesi yönündeki inancımız tamdır. CHP, hukukun üstünlüğüne olan inançla ve demokratik siyasetten aldığı güçle yoluna kararlılıkla devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 8 Ekim 2023'te düzenlenen ve Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi’nin iptali yönüde dava açılmıştı. 11 Eylül 2025'te davada kararını açıklayan Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebini esastan reddetmişti. Mahkeme ayrıca CHP 38. kurultayın iptal davasını da usulden reddetmişti.

Böylece İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına ilişkin dava tekrar tartışmaya açılmıştı. Bu kararın ardından CHP'li hukukçular, Gürsel Tekin başkanlığındaki kayyum heyetinin hiçbir hukuki zemini kalmadığını savunmuşlardı.

Mahkeme, kararın istinaf yolunun açık olduğunu da belirterek, davacı tarafın iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurabileceğini kaydetmişti. İtirazın ardından bugün kararını açıklayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, ret kararını usülden bozdu.