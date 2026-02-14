İYİ Gençlik Ankara’dan istişare toplantısı: ‘Gençler sadece barınabilmek için çalışıyor’

İYİ Gençlik Ankara tarafından düzenlenen İstişare Toplantısı, İYİ Parti’nin üst düzey yöneticileri, milletvekilleri ve parti kurullarından isimlerin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda; gençlik politikaları başta olmak üzere siyasal, ekonomik ve sosyal başlıklar ele alındı. Toplantıya; İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Genel Başkan Yardımcıları Kevser Ofluoğlu, Dr. Cenk Özatıcı, Prof. Dr. Volkan Yılmaz, Kadir Ulusoy ve Sosyal Politikalar Başkanı İpek Özkal Sayan, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Genel İdare Kurulu üyeleri Fatma Gülümser Birol ve İsmail Yücel ile İYİ Gençlik Ankara İl Başkanı Mustafa Kaan Günay katıldı.

‘GENÇLER SİYASETTE TEMSİL EDİLMİYOR’

Toplantının açılışında konuşan İYİ Gençlik Ankara İl Başkanı Mustafa Kaan Günay, gençlerin siyasette yeterince temsil edilmediğini vurgulayarak, “Gençlerin sorunlarını en iyi yine gençler anlar ve çözer. Ancak bugün gençler ya hiç temsil edilmiyor ya da yaşlı gibi düşünen ‘genç kontenjanlarıyla’ geçiştiriliyor” dedi. Gençlerin temel sorunlarının başında barınmanın geldiğini söyleyen Günay, Ankara’daki kira ortalamalarının asgari ücret seviyesine ulaştığını belirterek, “Gençler bugün hayallerini gerçekleştirmek için değil, sadece barınabilmek için çalışıyor” ifadelerini kullandı. Ekonomik koşulların evlilik ve yuva kurmayı da imkânsız hale getirdiğini belirten Günay, bu tablonun artık bir “milli güvenlik sorunu”na dönüştüğünü söyledi.

‘CUMHURİYET AÇIK BİR MEYDAN OKUMAYLA KARŞI KARŞIYA’

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım ise konuşmasında Türkiye’nin tarihsel bir eşikten geçtiğini ifade ederek, “Cumhuriyet’e karşı açık bir meydan okuma vardır. Türk milletinin istiklaliyle mücadele dönemi başlamıştır” dedi. Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabesine atıf yaparak, gençlerin bu süreçte özel bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Yıldırım, “Tüketen değil üreten bir toplum olmanın, insanca yaşamanın ve Cumhuriyet’e sahip çıkmanın zamanı gelmiştir. Ankara, bu mücadelenin kalbidir” ifadelerini kullandı.

‘TOPLUMSAL ŞİDDET VE CİNNET HALİ NORMALLEŞTİ’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı ise Türkiye’nin geldiği noktayı “memleketin fotoğrafı” benzetmesiyle anlatarak, toplumsal şiddetin sıradanlaştığını savundu. Özatıcı, “Toplumsal şiddet ve cinnet hali normalleşmiş durumda. Adalet alınıp satılabilen bir meta haline geldi. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlüğün hukuku inşa edildi” dedi. Ülkede güvenlik ve adalet başlıklarında ağır bir tahribat yaşandığını ileri süren Özatıcı, “Kaçaklar, suçlular, firariler sokakları esir almış durumda. İçeride olması gerekenler dışarıda olduğu için dışarısı adeta bir açık hava cezaevine dönüştü” ifadelerini kullandı. Özatıcı, ceza adalet sisteminin caydırıcılığının zayıfladığını belirterek, son dönemde kamuoyuna yansıyan ağır suç örneklerini hatırlattı.

‘MİLLET İKİ BLOK ARASINDA SIKIŞTIRILDI’

Siyaset kurumunun da yozlaştığını savunan Özatıcı, “Nepotizm, korku, adam kayırma anlayışı bütün memleketin damarlarına sirayet etti. Siyaset, ‘bana oy vermezsen diğerleri gelir’ diyerek milleti iki blok arasında sıkıştırmış bir halde” diye konuştu. Özatıcı, ülkede yaşanan temel sorunun yalnızca iktidar değişimi olmadığını, yapısal bir dönüşüm gerektiğini öne sürerek, “Türk siyasi tarihi bir kısır döngüye döndü. Sopayı alan, ötekinin kafasına vurdu. Darbeciler sopayı aldı sivillerin kafasına vurdu; sonra başkaları aldı. Bir fasit dairenin içinde dönüyoruz” dedi.

‘SİSTEMİN KANSERİ SİYASİ PARTİLER’

Türkiye’deki siyasal yapının “Siyasi Partiler Kanunu” üzerinden yeniden ele alınması gerektiğini söyleyen Özatıcı, “Bu siyaset sisteminin kanseri siyasi partilerdir. Çünkü bütün yetki tek bir merkeze verildiği, katı hiyerarşi kurulduğu için emek, kabiliyet, liyakat değil; sadakat ve itaat ödüllendirilir hale geldi” ifadelerini kullandı. Bu yapıdan doğan sorunların devletin içine yayıldığını savunan Özatıcı, “Siyasi partilerde başlayan hastalık devlete sirayet ediyor; devlet partileşiyor, parti devletleşiyor” diye konuştu. İstişare toplantısının ardından sanatçı Ozan Ethem sahne aldı.