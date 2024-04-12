İYİ Parti, 27 Nisan’da kurultaya gidecek: ‘İktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro'

Yerel seçimlerde beklediği oyu alamayan İYİ Parti, 27 Nisan’da kurultaya gidecek.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 12.04.2024 - 04:00
İYİ Parti, 27 Nisan’da kurultaya gidecek: ‘İktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro'
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Genel başkan Meral Akşener’in aday olmayacağını açıkladığı kurultayda partide uzun süre teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürüten, TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu gibi ülkücü kökenli isimler de genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

Kulislerde, “şansının daha yüksek olduğu” değerlendirilen Aydın, yaptığı açıklamada, “olağanüstü kurultayın iptal edilmesine yönelik girişimler olduğunu” belirterek partinin, haksızlığa ve adaletsizliğe tavır koyanlar tarafından kurulduğunu dile getirdi. Olağanüstü kurultay kararının sonuna kadar arkasında durması için Akşener’e açık çağrıda bulunan Aydın, “Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro, sahneye konulmak istenmektedir” ifadelerini kullandı. 


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