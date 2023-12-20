İYİ Parti ankette ‘baraj altında’ kaldı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2023 - 04:00

ORC Araştırma şirketi, 11-16 Aralık tarihlerinde 27 ilde 3 bin 160 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği “Bu pazar Milletvekili Genel Seçimi olsa” başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Anket sonuçlarına göre AKP, CHP, MHP ve Zafer Partisi oylarını artırırken DEM Parti ve İYİ Parti’de düşüş yaşandığı görüldü. Ankete göre İYİ Parti, yüzde 6,2 ile baraj altında kaldı.



Bazı İYİ Partili kurmaylar, “Üst üste hatalar yaptık. İtibar kaybettik. Seçmeni tutamıyoruz” derken Akşener’e yakın isimler de anket sonucunun, İYİ Parti’ye yapılan operasyonun bir parçası olduğunu ve partinin gerçek oyunun yüzde 12’lerde seyrettiğini söyledi.

Partinin her gün görevden almalar, ihraçlar, istifalar ve iç karışıklıklarla gündeme gelmesinin seçmende güvensizlik ve umutsuzluk yarattığı kulislerde konuşulurken Akşener’in genel seçimler öncesi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği CHP’li belediye başkanlarını eleştiriyor olmasının da seçmen gözünde “istikrarsızlık” olarak yorumlandığı belirtiliyor.

Öte yandan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.