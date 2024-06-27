İYİ Parti bölünüyor, koltuk sayısı 35’e geriledi, Koray Aydın istifa yolunda

Yayınlanma: 27.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.06.2024 - 04:00

Genel seçimlerde Meclis’e 44 milletvekiliyle giren İYİ Parti, son bir yıldır istifalar ve ihraçlarla eriyor. Seçim hezimetinin ardından gerçekleşen olağanüstü kurultaydan beri suların durulmadığı İYİ Parti’nin TBMM’deki koltuk sayısı 35’e geriledi. Tartışmalı geçen kurultayda delegelerin yarısına yakınının oyunu alan Koray Aydın’ın, liderlik yarışını Müsavat Dervişoğlu’na kaybetmesinin ardından partide tartışmaların arkası kesilmiyor. Son olarak eski genel başkan Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Saray’da görüşmesinin ve görüşmenin içeriğine ilişkin hiçbir açıklama yapmaması nedeniyle partisinin yönetimine sert eleştirilerde bulunan Aydın, istifaya hazırlanıyor. Aydın’ın bugün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yapacağı sert bir açıklamayla istifasını duyuracağı iddia ediliyor. Aydın’ın istifa açıklamasında hem yerel seçim sürecinde izlenen yanlış politikalara hem de kurultay sürecinde yaşananlara ilişkin ifadelere yer vereceği öne sürülüyor.

DP’YE GEÇME İHTİMALİ

Aydın’ın ardından aralarında eski milletvekilleri ve GİK üyelerinin de yer aldığı çok sayıda partilinin de istifasını duyurması bekleniyor. Ayrıca Aydın’ın istifasıyla mevcut milletvekili sayısında da düşüşün yaşanacağı ifade ediliyor. Kulislerde Aydın’la birlikte çok sayıda partilinin ayrılmasıyla İYİ Parti’nin büyük bir “bölünme” yaşayacağı konuşuluyor. Parti kaynakları, Aydın ve ekibinin bir süre bağımsız olacağını ancak 2028 genel seçimlerine ilişkin bir yol haritası çizeceğini kaydediyor. Bazı partililer de “Demokrat Parti’ye geçme” ihtimalinin halen gündemde olduğunu belirtiyor. Ancak Demokrat Parti’ye geçmedeki engelin Gültekin Uysal’ın genel başkanlık koltuğunu bırakmak istememesi olduğu ileri sürülüyor.

'Bize intikal eden bir şey yok'

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM grup toplantısındaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aydın’ın partisinden istifa edeceğine yönelik iddialara ilişkin “Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız” değerlendirmesinde bulundu.

