İYİ Parti'den DEM Partili George Aslan için Meclis'te üç birleşim çıkarma cezası başvurusu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 18 Haziran tarihli TBMM Genel Kurulu’nda söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın Ankara’da yaptırılan Talat Paşa anıtı hakkında "soykırım" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çömez, konuşmasında, 13 Ocak 2017 tarihli TBMM Genel Kurulunda HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın "soykırım" ifadesi nedeniyle Meclis’ten geçici olarak üç birleşim çıkarma ceza verilmesi ve ''soykırım'' ifadelerinin tutanaktan çıkarılma kararını hatırlattı.

Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun da imzasıyla, TBMM Başkanlığına yaptıkları başvuruda DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın "soykırım" ifadelerinin Meclis tutanaklarından çıkarılması ve Aslan hakkında geçici olarak üç birleşim çıkarma cezası verilmesini talep ettiklerini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün 'Ermeni soykırımı' tartışması yaşandı.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Talat Paşa için yapılan anıta ilişkin, "On binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt dikilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat'ın, "Bu kişiyi lanetliyorum" demesi üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ise “lanetlemek” kelimesinin ağır bir kelime olduğunu söyleyerek kendisini uyardı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk ise Bingöl’ün önündeki Divan Kürsüsüne vurarak, “Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle. Ermeni soykırımı diyor, tarafsız ol” diyerek ayağa kalktı. Tartışmanın tırmanması üzerine oturuma ara verildi ve Öztürk hakkında kınama cezası verildi.