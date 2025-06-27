İYİ Parti'den iktidara 'uyuşturucu' tepkisi: 'Geleceğimiz tehlike altında!'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, iktidarın uyuşturucuyla mücadele politikasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"TÜİK, geçen yıl 1 milyon 700 bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıkladı. Bunların maalesef 1 milyon 300 bini 15-24 yaş arası gençler" diyen Ofluoğlu, "Türkiye‘de 13 milyon genç var yani yüzde 10'u uyuşturucu kullanıyor. Ne yazık ki Türkiye’de etkili bir uyuşturucuyla mücadele politikası uygulanmıyor. Bu tehlikeyi göremeyen bir iktidar var. Bu sorun terör sorunu kadar ciddi bir mesele. Bir beka sorunu. Geleceğimiz tehlike altında” dedi.

“UYUŞTURUCU STK'LARA BIRAKILMAYACAK KADAR CİDDİ BİR PROBLEM”

“Türkiye’de etkili bir uyuşturucuyla mücadele politikası uygulanmıyor” diyen Ofluoğlu, şunları kaydetti:

“Hep böyle pansuman dediğimiz veya semptomatik dediğimiz oluşan hasara yönelik tedbir almak gibi bir politikası var AKP’nin. Çok ciddiye almadığını görüyoruz. TÜİK’in geçen yıl 1 milyon 700 bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıkladı. Bunların maalesef 1 milyon 300 bini 15-24 yaş arası genç. Türkiye‘de 13 milyon genç var yani yüzde onu uyuşturucu kullanıyor. Kamuoyuna açık medyadan öğrendiğimize göre 10 milyona yakın uyuşturucu kullanan ve bu uyuşturucu kullanımına bağlı davranış bozukluğu ve psikiyatrik bozukluklara, özellikle psikoza dönüşen bir kitle olduğunu söylüyor bazı psikiyatristler.

Peki ne yapıyor AK Parti iktidarı; geçen yıl 373 bin kişi uyuşturucu nedeniyle hastanelere müracaat etmiş. Destek almak, tedavi olmak için. Senin 373 bin, yılda tedavi maksatlı resmi olarak müracaat eden vatandaşın var. Senin Ametem ve Çematem verilerinin toplamı bin 500 bile değil. Uyuşturucuyla mücadelede rehabiliteden yeniden topluma kazandıran birimlerin sayısı bile toplamda bin 500. Bu da konuya ne kadar ciddiyetsiz baktıklarını gösterir. Uyuşturucu aslında bir devlet politikası olmalı. Gerçekten de çok önemli bir problem. Biz İYİ Parti olarak bunu sosyal devlet olarak ele alınması gerektiğini ve büyük bir problemi stklara bu programı vermeyecek kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeşilay'a bu yükü veremezsiniz.”

“UYUŞTURUCU TÜRKİYE İÇİN BIR BEKA SORUNU”

Uyuşturucunun Türkiye için çok ciddi bir problem olduğunu ve hatta bir beka sorunu olduğunu belirten Ofluoğlu, “Özellikle gençler etkileniyor. AB’nin 2024 raporuna göre Türkiye uyuşturucuya bağlı genç ölümlerde 5. sırada. Türkiye dünyanın uyuşturucu geçişinde de maalesef en önemli noktalardan biri. Son dönemde kamuoyuna yansımış Afgan mültecilerin o bölgeden likit sentetik uyuşturucu getirdikleri, burada çok ucuz bir şekilde ürettikleri, çoğalttıkları ve maalesef ki uyuşturucuya özendirerek dağıttıkları uyuşturucu bağımlılıklarına neden oldukları görülmüştür. 10 milyon sığınmacı var ne yaptığı belli olmayan. Ülkeyi yönetemeyen ve ülkedeki problemleri göremeyen iktidar asıl problemdir. Bunlar canileştirilmeyecek. Bunları tutuklayıp ister kullanıcı olsun ister satıcı bu çocukları hapse attığınızda iş bitmiyor. Orda rehabilite edecekseniz, onları yeniden topluma kazandırıp ayrıştırmayacaksınız, faydalı vatandaşlara çevireceksiniz” dedi.

“GELECEĞIMIZ TEHLİKE ALTINDA”

Uyuşturucu sorununa karşı iktidar olmaları durumunda yapacaklarını sıralayan Ofluoğlu, “Biz bu programı ciddi olarak ele alıp bu çocukları yeniden kazanma üzerine politikalar geliştirip rehabilite edeceğiz. Rehabilitasyonlarla geri topluma kazanılan evlatlarımız var. Bir genç kızımızın medyaya yansıyan bir konuşması var. Eskiden uyuşturucu bağımlısı olup rehabilite olmuş. Diyor ki; 'Türkiye’de uyuşturucuya ulaşmak en basiti, 5 dakikada buna ulaşabilirsiniz'. Biz bataklığı kurutmalıyız. Yani uyuşturucunun kıtalar arası nakline engel olmalı, buradaki üretimini engelleyip sonra rehabilite işlemlerine dönmeliyiz. Yeni uyuşturucu bağımlıları oluşmasını engellemeliyiz. Biz Allah izin verirse ele alacağımız iktidarda uygulayacağımız politika 'Bu bataklığı kurut, uyuşturucu bağımlısı çocukları yeniden topluma kat' olacaktır. Geçen dönemde İçişleri Bakanlığı Narko Kapanı diye bir uyuşturucu operasyonu yapmıştı. Ankara’da 500 torbacı yakalanmış ve bunun 110’u 18 yaş altı çocuklar. Geri kalanların da büyük çoğunluğu 18-19 yaşındaki gençlermiş. Bu çocukları hapishanelerde o meydan denen açıklıkta yatırıyorlarmış. O uyuşturucuya nasıl ulaşmış o çocuklar bu işe bakan yok. İktidar biz büyük bir operasyon yaptık diye böbürleniyor. Bu tehlikeyi göremeyen bir iktidar var. Bu ülkenin üniter yapısı ulus devlet yapısı üzerine yürüyen bu terör örgütü iş birlikçi hamle kadar tehlikeli. Geleceğimiz tehlike altında. Ciddi tedbirler bu şekilde alınmak zorunda” ifadelerini kullandı.