İYİ Parti'den istifa etmişti: AKP'ye katılacağı konuşulan Ersin Beyaz'dan açıklama geldi

İYİ Parti'den önceki gün istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AKP'ye katılacağına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"HERHANGİ BİR PARTİYE GEÇMEK GİBİ BİR GÜNDEMİM ŞU AN YOK"

Habertürk'e konuşan Beyaz, "Böyle bir görüşmemiz olmadı. Herhangi bir partiye geçmek gibi bir gündemim şu an yok. Ben gayet açık bir adamım. Yoluma bağımsız İstanbul Milletvekili olarak devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyaz, istifa kararında herhangi bir etki ve yönlendirme olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Siyasete devam edeceğini ifade eden Beyaz İYİ Parti'nin "denge" siyasetinin aldığı kararda etkili olduğunu aktarmıştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan TV100 yayınında Beyaz'ın AKP'ye katılacağını iddia etmişti.