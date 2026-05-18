İYİ Parti’den istifa etmişti… Ersin Beyaz’ın AKP’ye geçeceği gündemde!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu.Yeniçağ’ın aktardığı bilgilere göre, İYİ Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı da olan Beyaz’ın yaklaşık bir ay önce AKP ile görüşmelere başladığı ve iktidar partisine katılmak amacıyla partisinden ayrıldığı öne sürüldü.

ERDOĞAN 'ARAMIZA KATILACAK OLAN ARKADAŞLAR OLABİLİR' DEMİŞTİ

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan dönüşü uçakta yaptığı, “Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir” açıklamasının yalnızca belediye başkanlarını değil milletvekili transferlerini de kapsadığı iddia edildi.

BİRDEN FAZLA TEMAS İDDİASI

Yeniçağ’ın edindiği kulis bilgilere göre Beyaz’ın son bir ay içinde AKP’li isimlerle birden fazla temas gerçekleştirdiği, görüşmelerin Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yürütüldüğü ileri sürüldü. Beyaz’ın önümüzdeki günlerde AKP rozeti takabileceği iddia edildi.