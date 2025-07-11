İYİ Parti'den MSB'ye '12 şehit' soruları: 'İstihbaratı teröristten mi aldınız?'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 21 maddeden oluşan soru önergesini Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdi.

Önergede 12 askerin şehit olduğu oolay öncesi, anı ve sonrasına ilişkin kamuoyunun merak ettiği hususlar yer aldı.

‘ÜSTEĞMEN BOZKURT ŞEHİT SAYILMADI MI?’

Çömez, önergeye 28 Mayıs 2022’de şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşının neden 3 yıldır bulunamadığı sorusuyla başladı.

“Şehidimizin naaşına ulaşmak için hangi çalışmalar sürdürülmüştür? Bozkurt’un şehit olarak ifade edilmesine rağmen kendisine ‘şehit’ statüsü verilmediği bilgisi doğru mudur” soruları önergede yer aldı.

‘İSTİHBARAT TERÖRİSTTEN Mİ GELDİ?’

Resmî açıklamalara göre metan gazı, karbonmonoksit ve hidrojen sülfür nedeniyle şehit olan 12 asker Bozkurt’un naaşını arıyordu. Turhan Çömez, “Hangi gerekçe ile söz konusu mağarada arama faaliyeti yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur? PKK itirafçısı bir kadın teröristin vermiş olduğu bilgiler üzerine mağarada arama yapıldığı iddiaları doğru mudur” sorularını sordu. Bakanlık, “bir duyum” üzerine mağaraya girildiğini açıklamış, detay vermemişti.

‘KİMYASAL TUZAKLAMA MI?’

Çömez, mağaraya giren askerlerin boğazlarında yanma olduğu, dışarı çıkarıldıklarında ağızlarından ve burunlarından kan geldiği iddialarını dile getirerek, “Yaşanan olayın kimyasal tuzaklama neticesinde meydana gelmiş olma ihtimali var mı” sorusunu yöneltti.

Çömez, benzer şekilde, “Olay öncesi içeri giren keşif köpeğine zarar gelmezken askerler nasıl şehit oldu” sorusunu sordu.

‘ÖCALAN BİZDEN ÖNCE ÖĞRENDİ’

Çömez, bunların yanında DEM Parti heyetinin olay günü yayımladığı açıklamayı hatırlattı.

O gün İmralı'ya giden heyet Öcalan’ın olay nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade etmişti. Ancak MSB şehit haberini kamuoyuna DEM heyeti Öcalan ile görüştükten saatler sonra vermişti.

Turhan Çömez, “Haberi Öcalan’a bakanlık ya da devletin yetkili organları mı iletmiştir? Bunun gerekçesi nedir? Terör örgütü elebaşına intikal ettirilen bilgi neden Türk kamuoyuyla altı saat sonra paylaşılmıştır” sorularını iletti.