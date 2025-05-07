İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Yoksulluğumuzu dahi konuşamaz hale geldik

Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:58

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:46

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde televizyon kanallarının şehit haberini altyazı geçmesine tepki göstererek ''Bugün bir şehit cenazesi altyazıyla geçiştirilmektedir. Aynı anda başka bir cenazede terörist başının çağrısı okunuyorsa o çürümüşlüğü tedavi edecek şey aslında bellidir'' dedi.

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Türk’ün huzuru, mutluluğu, egemenliği ve bağımsızlığının müjdesini 3 Mayıs günü verdik. O müjdeyi, her bir parlayan gözde gördük.

Geride bıraktığımız bir yıl için de gelecek yıllar için de bu güveni tazeledik.

Hatırlayın bu kürsüde “avazımız havada kalmaz” demiştim. Şükür ki kalmadı. Şimdi daha büyük bir inançla daha güçlü bir azimle bu yolda ısrar edeceğiz, bu sesi büyüteceğiz.

Kıymetli yol arkadaşlarım, bundan bir yıl önce, Genel Başkan sıfatıyla bu kürsüye çıktığım ilk grup toplantısında, yaptığım o konuşmanın üç ana başlığı, üç çağrısı vardı.

Hatırlamak ve hatırlatmak isterim. Çünkü unutmamak, yaşadıklarımızı normalleştirmemenin en önemli ve belki de tek yoludur.

İşte, o çağrıların ilki adaletti. O talebi ve belki de çığlığı, rahmetli Sinan Ateş’in katlemesinin ve adaletin tecelli etmeye niyet etmeyişinin, kalplerde ve vicdanlarda açtığı yaranın sızısıyla dile getirdim.

"YOKSULLUĞUNU DAHİ KONUŞAMAZ HALE GELMİŞTİR"

Artık yoksulluğu, aylık enflasyonu dahi açıklandığında hatırlıyoruz. Türkiye, yoksulluğunu dahi konuşamaz hale gelmiştir.

Aylık enflasyon yüzde 3; yıllık ise yüzde 37 diyorlar. Ev fiyatları ise bir yılda yüzde, 70 artmış.

Bir ayda 57 milyar dolar yaktılar “Tutuklamanın etkisi de birkaç günde geçti” diye masal anlatıyorlar.

''ŞEHİT CENAZESİ ALTYAZIYLA GEÇİŞTİRİLİRKEN...''

Bugün bir şehit cenazesi altyazıyla geçiştirilmektedir. Aynı anda başka bir cenazede terörist başının çağrısı okunuyorsa o çürümüşlüğü tedavi edecek şey aslında bellidir.

Bir tercihte bulunmak gerekmektedir. Bizim tercihimiz nettir!

Toplu iğne babama batar, diye babasının resmine bile kıyamayan 4 yaşındaki Alya'nın acı içinden çıkardığı saf ve temiz sevgi de halen bu topraklarda yaşamaktadır."