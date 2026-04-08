İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan 'ara seçim' uyarısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram sonrası partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Şişli Levent'teki İsrail Konsolosluğu önünde yapılan hain saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yetkililerden gerekli önlemleri alması konusunda uyarıda bulunuyoruz.

Polisimiz sadece başımız dara düşünce aklımıza geliyor. Karda kışta yağmurda sıcakta saatlerce nöbete koşturmayı biliyorsunuz. Madem ki öyledir polisimizin hakkını verin. Siz vermezseniz İYİ Parti iktidarında bu hakları vereceğiz.

'VATANDAŞ DİRENMESİN DE NE YAPSIN'

Yanı başımızda bir enerji savaşı yaşanıyor. Biz ise havzalarımızın üzerine bina dikiyoruz. Tarlalarımızın üzerine bina dikiyoruz. Yaz gelince de yağmur duasına çıkıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Ordu'nun yüzde 75'i Giresun'un yüzde 85'i bugün maden sahası ilan edilmiş. Vatandaş direnmesin de ne yapsın. Buradan bu vesileyle toprağın altı kadar üstünün de değerli olduğunu hatırlatıyorum. Ordu'ya Giresun'a Fatsa'ya tüm Karadeniz'e buradan selam olsun. Mücadelenizin yanındayız ve yanında olacağız.

''KRİZ ARTIK NORMALİMİZ OLMUŞ''

Kriz artık normalimiz olmuş. Her şeyi değiştirmek bizim elimizde. İYİ Parti olarak tüm arkadaşlarıma çağrım nerede bir ağaca göz dikilirse biz orada olacağız, vatandaşımızın satını orada müdafa edeceğiz.

Dün gece açıklanan ateşkese rağmen belirsizlik devam ediyor. Bu savaşın İran'ın iç yapısını sarsan sonuçlar üretme ihtimali hala yüksek. İran'daki kriz bir iç savaşa dönüşebilir. Bu iran'ı dağıtabilir. Türkiye için asıl tehlikede burada başlamaktadır. Bunu haftalardır söylüyoruz. İranlı muhaliflere silah gönderildiği ortaya konmuştur.

Türkiye'nin kapısına dayanabilecek yeni bir jeopolitik durumdan söz ediyoruz. Öcalan denilen cani üzerinden yürütülen tezgaha derhal son verilmelidir.

''SURİYE'DE DENKLEM DIŞ DESTEKLERLE KURULMUŞTUR''

Suriye'de denklem dış desteklerle kurulmuştur. Öcalan'ı dinleyeceklerini düşünmek zihinsel yetersizliktir.

Üstünlerin hukuku ile milli birlik olmaz. Bir vatandaşa başka, diğerine bambaşka şekilde millli birlik olmaz. Bu Cumhuriyet ile mümkündür. Cumhuriyet iktidar gücünü sınırlamak demektir. Kim ki bunu istiyorsa bilin ki o Cumhuriyet'e düşmandır. Yargıdaki keyfilik sona ermek zorundadır.

Millet aklı yeniden parlamentoyu işletmek zorundadır. Kapalı kapılar ardında, milletten kaçarak milleti yönetemezsiniz. Önce maşruiyeti güçlendireceksiniz. Bu da seçimlerle mümkündür.

"İKTİDAR MİLLETİN SOFRASINA ÇÖKMEYİ TERCİH EDİYOR"

İktidar milletin cebinden çekilmeyi değil, milletin sofrasına çökmeyi tercih ediyor. İktidar hangi gündemi getirirse getirsin milletin gündemi budur.

"HEMEN SEÇİM DİYORUZ"

Ayakları yere basmayan çıkışlar muhalefetin gücünü azaltır. Biz şimdi 'hemen seçim' diyoruz ama gösteri için değil gerçek bir ihtiyaç olduğu için istiyoruz. Bu ülke artık yönetilemediği için seçim diyoruz.''