İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı... Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Meral Hanım Asena'dır, böyle korkutamazsınız!'
Son dakika haberi... CHP lideri ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e destek mesajı paylaştı. Saldırıyı sert bir dille kınayan Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırının ardından Twitter'dan bir açıklama yaptı.
İYİ Parti lideri Akşener ile görüştünü bildiren Kılıçdaroğlu, saldırıyı sert bir dille kınadı ve saldırganların derhal yakalanmasını talep etti.
"GÜÇLÜ BİR LİDERDİR, ASENA'DIR"
Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Az önce Sayın @meral_aksener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 31, 2023
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Özkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) March 31, 2023
Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor. pic.twitter.com/Zha3gwp6X8
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- Son anketler... Seçim ikinci tura kalmayacak mı?
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- AKP'nin toplumu getirdiği son nokta
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi belli oldu!
- Zelenski konuşurken meclisi terk ettiler