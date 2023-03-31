İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı... Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Meral Hanım Asena'dır, böyle korkutamazsınız!'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:35

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:45

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırının ardından Twitter'dan bir açıklama yaptı.

İYİ Parti lideri Akşener ile görüştünü bildiren Kılıçdaroğlu, saldırıyı sert bir dille kınadı ve saldırganların derhal yakalanmasını talep etti.

"GÜÇLÜ BİR LİDERDİR, ASENA'DIR"

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Az önce Sayın @meral_aksener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 31, 2023

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Özkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.