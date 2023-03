Son Dakika: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:59

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:58

Türkiye seçime gün sayarken İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı. Merter'de bulunan İYİ Parti'nin binasına saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı ögrenildi.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından silahlı saldırıya ilişkin görünütüyü paylaşarak, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor" dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor. pic.twitter.com/Zha3gwp6X8 — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) March 31, 2023

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, partinin İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik silahlı saldırı ile ilgili Twitter hesabından; “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı tehdit dili sonrası meydana gelen bu saldırıyı millet vicdanına bırakıyoruz” açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından açıklamada, “Sabah saatlerinde saldırı olmuş. Biz il binasına geldiğimizde cama isabet etmiş bir kurşun olduğunu gördük. Kurşun camı delerek kafe bölümünde bulunan bir sandalyeye isabet etmiş ve sandalyeye saplanmış halde bulduk. Emniyet inceleme yapıyor” denildi.

AKŞENER VE İMAMOĞLU BİNAYA GİDİYOR

Gelen son dakika bilgisine göre, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırı sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener, il başkanlığına gidiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da il başkanlığına gidiyor.

AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK

CHP lideri ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'e destek mesajı paylaştı. Saldırıyı sert bir dille kınayan Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: TAHKİKAT BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilik konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir. Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."

"ADRESİMİZ BELLİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, önceki gün katıldığı canlı yayında kendisini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alarak “Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan’a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma” demişti.

Erdoğan’ın tehdidine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün “Sayın Erdoğan’ın beni ilk tehdit edişi değil. Ben bunlara pabuç bırakmam. Adresim belli, partimin adresi belli. Demirden korksak trene binmezdik. Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil” yanıtını vermişti.