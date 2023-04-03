İYİ Parti İzmir'de ön seçim sonuçları netleşmeye başladı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:48

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 12:49

Genel seçimlere 41 gün kaldı. İzmir'de milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin başvuruları tamamlandı.

İYİ Parti İzmir'de de temayül yoklaması da denilen ön seçim, pazar günü düzenlendi. 1. bölge için Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda, 2. bölge için Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu, Ödemiş Belediyesi Düğün Salonu ve Kongre Merkezi ve Bergama Üçkemer Düğün Salonu’nda sandık kuruldu.

İki ayrı seçim bölgesinde toplam 4 noktada yapılan oylamada sıralama da belli oldu. 64 aday adayının bulunduğu ön seçimde 1. bölgede mevcut milletvekili Müsavat Dervişoğlu, 2. bölgede ise milletvekili aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Hüsmen Kırkpınar ilk sırada yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ve İzmir’den aday adayı olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ise temayül yoklamasında yer almadı.