İYİ Parti'nin Ankara Temayül Yoklaması'nda kavga çıktı
İYİ Parti Ankara 2'inci bölge milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma, partililerin araya girmesiyle sonlandırıldı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İYİ Parti Ankara 2'inci bölge milletvekili aday adaylığı temayül yoklaması yapıldı.
Oylama sırasında adaylar arasında kavga çıktı. Kavga, partililerin araya girmesi ile yatıştırıldı.
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