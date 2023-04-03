Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz'dan İYİ Parti milletvekili adaylığı açıklaması

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:27

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 12:36

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından şahsına yapılmış olan Rize milletvekili adaylığının kabul edemeyeceğini duyurdu.

Yılmaz, Akşener'in teklifini "işlerinin yoğunluğu nedeniyle kabul edemeyeceğini ve önümüzdeki dönem içerisinde de siyasette yer almayı düşünmediğini" açıkladı.

Yılmaz'ın yazılı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Rizeli hemşerilerimden gelen yoğun istek ve teveccüh üzerine İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener tarafından şahsıma yapılmış olan Rize milletvekilliği adaylığı teklifini, aile vakfımızın kurucusu olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'ndeki iş yoğunluğum nedeniyle kabul edemeyeceğimi ve önümüzdeki dönem içerisinde siyasette yer almayı düşünmediğimi kamuoyunun dikkatine sunarım. Bu süreçte benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve bilhassa merhum babamın ismini yaşatma konusunda gösterdikleri kararlılıktan dolayı tüm Rizeli hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunarım."