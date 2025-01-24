İYİ Parti kurmaylarından istifalara ilişkin değerlendirme

Yayınlanma: 24.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2025 - 04:00

İYİ Parti Ankara milletvekili Kürşad Zorlu’nun AKP’ye geçmesi ve Konya milletvekili Ünal Karaman’ın istifası sonrası parti kulisleri hareketlendi. Partiden iki milletvekilinin daha ilerleyen günlerde istifa edeceği ve AKP’ye geçeceği iddia ediliyor. İstifaların arkasında AKP’nin İYİ Parti’ye milletvekili üzerinden yaptığı bir operasyon olduğunu söyleyen parti kurmayları, “AKP, oy kaybının hıncını muhalefetten çıkarıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması, CHP’ye belediyeler üzerinden baskılar, bize de milletvekili operasyonu. Muhalefet olarak tüm bu operasyonlara karşı topyekûn mücadele etmeliyiz” yorumunu yapıyor. İYİ Parti’den üst düzey bir yetkili de istifalara ilişkin “çürük elmaların temizlendiğine” işaret ediyor.