İYİ Parti kurucularından Aydın Adnan Sezgin, istifa etti

Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:19

Güncelleme: 25.09.2023 - 17:19

Eski İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Kurucuları arasında yer aldığım İyi Parti üyeliğinden istifa ettim. Muhalefet bugünlerde büyük kargaşa içinde, ben bunu kendi adıma körüklemek istemiyorum. İstifamın nedenleri hakkında gerekirse gelecekte kapsamlı bir açıklama yaparım."