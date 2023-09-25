İYİ Parti kurucularından Aydın Adnan Sezgin, istifa etti
Eski İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, partisinden istifa etti.
Eski İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, istifasını şu sözlerle duyurdu:
"Kurucuları arasında yer aldığım İyi Parti üyeliğinden istifa ettim. Muhalefet bugünlerde büyük kargaşa içinde, ben bunu kendi adıma körüklemek istemiyorum. İstifamın nedenleri hakkında gerekirse gelecekte kapsamlı bir açıklama yaparım."
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