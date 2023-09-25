İYİ Parti kurucularından Aydın Adnan Sezgin, istifa etti

Eski İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, partisinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:19
İYİ Parti kurucularından Aydın Adnan Sezgin, istifa etti
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Eski İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Kurucuları arasında yer aldığım İyi Parti üyeliğinden istifa ettim. Muhalefet bugünlerde büyük kargaşa içinde, ben bunu kendi adıma körüklemek istemiyorum. İstifamın nedenleri hakkında gerekirse gelecekte kapsamlı bir açıklama yaparım."


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Aydın Adnan Sezgin İyi Parti istifa

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