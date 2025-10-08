İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan iktidara 'Trump' tepkisi: Boş yere sürüngenlik yapmayın

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısını yaptı.

İYİ Parti, dün Meclis'te DEM Partili milletvekillerinin terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile ilgili attıkları slogana tepki olarak grubunu Türk bayraklarıyla donattı.

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

“Cumhur koalisyonu, siyaseti millet için yapmayı unutalı çok oldu. Siyaseti artık millete karşı ve millete rağmen yapıyorlar. Aldıkları kararlardan, yanlışlarından, ısrarlarından milleti sorumlu tutar hale geldiler. Atanmış Merkez Bankası Başkanı’nın son sözleri buna açık bir örnektir. Diyor ki; yastık altındaki altınlar yüzünden enflasyonla mücadele edemiyorlarmış. Meali; enflasyonun sebebi millettir. Dünyada eşi benzeri olmayan; faiz sebep-enflasyon sonuç doktrininden, millet sebep, enflasyon sonuç tezine geçilmiş. Dişinden tırnağından artırıp, evlatları için kıyıya köşeye üç beş kuruş koyan milleti suçlu ilan etmek, önce yaratıp, sonra yönettikleri ekonomik krizin sorumlusunu millet ilan etmek, nasıl bir nobranlık, nasıl bir utanmazlık, nasıl bir ahlaksızlık, nasıl bir akıl tutulmasıdır. Varımıza yoğumuza göz diken, adeta milletin kanını emen İngiliz Mehmet bey de 'enflasyon, zirai don felaketinden dolayı bu ay yüksek geldi' diyor! Ha bir de eğitim harcamaları olduğu için, enflasyonu düşürememişler. Meali; artık bu millet, ekmeği, suyu da bıraksın. Eylül ayında eğitim harcaması da yapmayın, hem çocuklarınız okuyup, sınıflarını geçip de ne olacak? Bizden değilseniz mülakatta zaten eleyeceğiz.

"MEŞRUYETİ MİLLETTE ARAYACAKSINIZ"

Son bir senede, gıdada yüzde 36, ulaştırmada yüzde 25, eğitimde yüzde 66, konutta ise yüzde 51 artış olmuş. Bunun piyasalara yansıyan sonuçlarıyla da milletimiz cebelleşiyor. Bu, kısa vadede gidecek olan 'Orta vadeli arkadaşların', gündüz düşlerinin sonuçlarına bakalım. Asgari ücrete yüzde 20 zam konuşuluyor. Bütün bir yıl senden, benden 2 misli alıyorlar, yerine lütuf diye 1’ini bile vermiyorlar. Partili Cumhurbaşkanlığının ilk gününden beri, tam 7 yıldır durumumuz budur. Mali yılın sonuna geliyoruz, birkaç haftaya, Mecliste 2026 bütçesi konuşulmaya başlanacak. Yeni yılın bütçesi, ücretleri belirlenecek. Geçen sene bu zamanlarda, '2025’in ilk altı ayı için asgari ücret 28 bin lira olsun. İkinci altı ay yeniden değerlendirilsin ve ara zam yapılsın' dedik. Onlar, asgari ücreti 22 bin lira açıkladılar. Temmuzda da 'Allah versin, şükredin halinize' dediler. Geçen hafta Türk-İş 4 kişilik ailenin açlık sınırını 28 bin lira olarak açıkladı. Haklı çıktık diye sevinmiyoruz. Olan hep milletime oluyor. Hayalleri yıkılan her sene daha da yok olan hep milletim oluyor. İşte 'meşruiyet meselesi' budur, tam olarak buradadır. Kimin, kimin koltuğunu tuttuğu, kimin kimin koltuğunun altına girdiği değildir. Memleketin ve milletin hali bu olduğu sürece, hiçbir yerden meşruiyet devşiremezsiniz. Boş yere onun bunun kapısında sürüngenlik yapmayın. Meşruyeti millette arayacaksınız.

"GENÇLERİMİZİ; MEŞRU YOLLAR YERİNE, ZARARLI YAPILARIN, ÇETELERİN KUCAĞINA İTİYORSUNUZ"

Artık kronik hale gelmiş olan işsizlik, devletin meşruiyetini aşındırmaktadır, toplumsal huzur yaralanmaktadır. Görünenin yanında, görünmeyen ve iktidar tarafından gizlenen işsizlik çığ gibi büyümektedir. Bir ülkede, 5 hatta 6 milyon ev gencinden bahsetmek bile, o ülkeyi yönetenler için en büyük utançtır. Çünkü o ülke, geleceğini evlere hapsetmiş bir ülkedir. Bu kıskaca mahkum edilen gençlerimizi, hayat ve hayal kuramayan gençlerimizi; meşru yollar yerine, zararlı yapıların, çetelerin, bölücü örgütlerin kucağına itiyorsunuz demektir. Sanal bahis, kumar ve uyuşturucu sorunu da buradan beslenmektedir. Bugün suç örgütlerinin, çetelerin haberlerini izliyoruz. En işlek merkezlerde, silahlı saldırılar, cinayetler vaka-i adiyeden sayılıyor. Bu sebeple işsizlik artık sadece bir rakam ve istatistik değil; toplumsal dokumuzu parçalayan bir virüse dönüşmüştür. Bunlara alışamayız, bunları normalleştiremeyiz.

"GELDİĞİNİZ GİBİ GİTME İMKANINDAN DA MAHRUM KALABİLİRSİNİZ"

Türkiye’yi ve geleceğimizi çetelerin inisiyatifine terk edemeyiz. Peki çare nedir? İş imkanı sağlamaktır. Yolu nedir? Yatırımdır. Hedefi nedir? Üretimdir. Kolay mıdır? Kolaydır. Çünkü Türkiye potansiyeli olan, zengin bir ülkedir. Bunu mümkün kılacak olansa, iktidarın tercihleridir. Parti elitlerinin ballı hayatları mı, yoksa milletin dertlerine derman olmak mi? Soruyorum, milletini önceleyen bir iktidar görüyor musunuz? Elbette hayır. Neden? Çünkü ekonomiyi de kendilerine benzettiler. Yolsuzluğu, rüşveti, hırsızlığı kurumsallaştırdılar. Şimdi de bunun toplumsallaşmasını izliyoruz. Balı tutan, parmağını yalamakla kalmıyor, bütün kovanı kendi malı sanıyor. Kimi Karayolları ihalesiyle milyarder oldu, kimi belediyeye çiçek satarak milyoner oldu, kimi de sosyal yardımlarla abat olduğunu zannetti. İşte biz toplum olarak, ülke olarak, bu hale böyle geldik. Bilinmelidir ki; herkesin, her şeyi kendisine hak gördüğü yerde, kimse hakkını alamaz. Kimse haksızlığı sorgulamazsa, hiçbir haksızlık ceza görmez. Bir memleketin yarısı ayrıcalık, yarısı da avanta peşindeyken, o memlekette ne Cumhuriyet kalır, ne de refah olur.

Buradan uyarıyorum, gemi su almaya başlayalı çok zaman oldu beyler. Ve bu kafayla giderseniz, gemi batacaktır. Bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın, bu millete bu kötülüğü yapmayın. Bu milletin tersi farklıdır. Sizi geldiğiniz gibi göndereceğiz diyoruz ama geldiğiniz gibi gitme imkanından da mahrum kalabilirsiniz. Bunu iyi düşünün.

"SUÇ İŞLENİYORSA DEVLETİN GÖZETİMİNDE İŞLENİYOR"

Hiçbir şey tesadüf değildir. Dürüst temiz girişimciyi, üreticiyi, çiftçiyi, tüccarı da işte böyle böyle yıldırdılar. Vergiyle, krediyle, kesintiyle, stopajla, gümrükle, ruhsatla, perişan ettiler. Hesabındaki parayı çekemedi, elindeki dövizi kullanamadı. Kurallara uyması için değil, kuralları delmesi için uğraştılar. Bakınız, bugün birkaç yıl içinde devasa holdinglere dönüşmüş şirketlere operasyonları konuşuyoruz. Kısa süre içinde büyük servetler edinilmiş, büyük şirketler satın alınmış. Gözaltına alınanlar 'Bizi bir devlet büyüğü yönlendirdi' diyor, bir savcı da 'hangi devlet büyüğü o' diye sormuyor. Ama benim alın teriyle üretmeye, istihdam yaratmaya uğraşan kardeşime de yapmadıklarını bırakmıyorlar. Bu nasıl bir sarmaldır. Bu nasıl bir tezgahtır. Şirket alımları devletin ilgili kurumlarından onay alıyor. Yani suç işleniyorsa devletin gözetiminde işleniyor. Sonra bir zaman belirlenip operasyon yapılıyor. Devleti getirdikleri hale bakar mısınız.

"TÜRKİYE İÇİNSE BİR İTİBAR BATAKLIĞINA DÖNÜŞEN HALKBANK DAVASI"

Aslında ticaret hayatımıza, esnafımıza, çiftçimize karşı bir başka operasyon daha yürüyor. Bugün, Merkez Bankası verilerine göre, ticari kredi faizi yüzde 52’dir. Enflasyon beklentisi ise bunun yarısı. Sormazlar mı, senin enflasyon beklentin bunun nasıl yarısı diye? Sordurmuyorlar çünkü, bugün kamu bankaları aracılığıyla zaten kendi şebekelerine istedikleri orandan kredi kullandırıyorlar. Çiftçinin traktörüne, hasadına, tarlasına haciz ama AK Parti elitlerine ve akrabalarına geri ödemesiz döviz kredisi. Hak bunun neresinde, eşitlik bunun neresinde. Bu yağmanın sonunda ne oluyor? İşte size, imam isteyip rahip verdikleri ama hiçbir şey alamadıkları Türkiye içinse bir itibar bataklığına dönüşen Halkbank davası.

"MİLLETİMİZİN, ÜRETİCİMİZİN HAKKI TESLİM EDİLSİN İSTİYORUZ"

Reel sektör borç yükü altında ezilmektedir. Bu yüksek faiz, sanayiye her geçen gün daha fazla zarar vermektedir. KOBİ’lerin takipteki alacakları yüzde 130 artmıştır. Ticaret haberlerinde iflastan, konkordatodan gayrı başlık yoktur. Şimdi, bu gel-git akıllılar, istikamet arıyor, bir ABD, bir Çin, bir körfez, bir Rusya dönüp duruyor ya, bir sorun bakalım, dış ticaret açığını nasıl kapatacaklarmış? Hayali ihracatla mı? Sanal kumarla mı? Maden ruhsatı satarak mı? Yoksa kara para aklayarak mı? Bakınız! Gittiğimiz her ilde, ilçede görüştüğümüz sanayi, ticaret ve esnaf odaları aynı durumdadır, hepsinin çığlığı aynıdır. Türk Lirası cinsi kredilerdeki sınırlar gevşetilmelidir. Finansman maliyetleri öngörülebilir hâle getirilmelidir. Bu artık ertelenemez haldedir. Haklı çıkmak istemiyoruz! Milletimizin, üreticimizin hakkı teslim edilsin istiyoruz."

''CHP KOMİSYONDAN ÇEKİLMELİDİR''

Bu şımarıklığa derhal son verilmelidir. Teröristbaşını Meclis'e getiremeyince Meclis'i İmralı'ya götürüyorlar. CHP o komisyondan derhal ayrılmalı, o komisyon fes edilmelidir.”