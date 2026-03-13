İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan Karaman tepkisi: 'İstiklal Marşı’nı Arapça okutmak dalalet ve sapkınlıktır'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Karaman’da İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü töreninde marşın Arapça okunmasına sert tepki gösterdi. “İstiklal Marşı bu milletin hürriyet destanıdır, başka bir şarkıya aranje edilecek sözler değildir” diyen Dervişoğlu, törene müdahale etmeyen kamu yöneticilerini de eleştirerek “Buna seyirci kalanlar makam ve ikbal kaygısına kapılmış gafillerdir” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ramazan ayı kapsamında gerçekleştirdiği Güneydoğu Anadolu iftar programları çerçevesinde Muş’a geldi.

Partisinin Muş İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada Karaman’da İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü törenlerinde marşın Arapça okunmasına tepki gösterdi. Ramazan ayının son haftasını Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde geçireceğini belirten Dervişoğlu, bölge ziyaretleri kapsamında teşkilatlarla, sivil toplum temsilcileriyle ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Dervişoğlu, “Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da hem yerel sorunları hem de ülkenin genel meselelerini istişare ediyoruz. Bu ziyaretlerin ülkenin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

''İSTİKLAL MARŞI BİR BAŞKA ŞARKIYA ARANJE EDİLECEK SÖZLER DEĞİLDİR''

Karaman’da İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü töreninde marşın Arapça okunmasını “vahim bir durum” olarak nitelendiren Dervişoğlu, şunları söyledi:

“İstiklal Marşı bu milletin hürriyetinin ve istiklalinin destanıdır. İstiklal Marşı’nın sözleri başka bir şarkıya aranje edilebilecek sözler değildir. Dolayısıyla bunu yapanların Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde ifade ettiği ‘gaflet, dalalet ve hıyanet’ tanımlarından hangisine girdiğini aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Bana sorarsanız bu tam bir dalalet halidir ve sapkınlıktır.”

''SEYİRCİ KALANLAR DA SORUMLUDUR''

Törende bulunan kamu yöneticilerine de tepki gösteren Dervişoğlu, “Devletin valisi orada, mülki amirler orada, emniyet müdürü orada, alay komutanı orada, üniversite rektörü orada. Böyle bir sapkınlık yaşanırken buna müdahale edilmemesini ziyadesiyle yadırgadığımı ifade etmek isterim” dedi. Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nasıl bunu yapanlar dalalet içerisindeki sapkınlarsa buna seyirci kalanlar da makam, mevki ve ikbal kaygısına kapılmış gafillerdir. Aziz milletimizi böyle bir işe vesile olanları protesto etmeye davet ediyorum.”

''TARİHSEL GÜNLER ÖZELLİKLE SEÇİLİYOR''

İktidarın tarihsel günlerle ilgili sembolik tercihler yaptığı görüşünü de dile getiren Dervişoğlu, geçmişte benzer örnekler yaşandığını belirterek

“Bir dönem Vahdettin Köşkü'nden donanma selamlandı. Erzurum Kongresi’nin yıl dönümünde Avrupa Birliği uyum yasaları Erzurum Kongresi’nin yapıldığı salonda imzalandı. Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünde Peşmerge’nin Suriye’ye geçişine izin verildi. Şimdi de İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde, Türkçenin başkenti sayılan Karamanoğlu Mehmet Bey’in diyarında böyle bir olayın yaşanması son derece dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durumdur” ifadelerini kullandı.