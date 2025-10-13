İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Mansur Yavaş'a sürpriz ziyaret

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "konser" soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istendi.

Soruşturmayla olarak yazılı basın açıklaması yapan Mansur Yavaş, "Hiçbir iddia, hiçbir girişim, şerefime, itibarımıza ve inandığım değerlere gölge düşüremez. Ben doğruyu yaptım, milletimin emanetini namus bildim. Bu süreçte defalarca devletin kendi kurumları, Mülkiye müfettişleri ve MASAK yetkilileri tarafından kapsamlı incelemeler yapıldı. Belgeler, dosyalar, hesaplar satır satır incelendi. Sonuç açık ve nettir: Her işlemimiz şeffaftır, her kuruşun kaydı vardır” sözlerini kullandı.

"İFADE VERMEYE HAZIRIZ"

Yavaş, soruşturma için izne gerek olmadığını, çağrılması durumunda ifade vermeye hazır olduğunu belirterek, "Bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur” diye konuştu.

Yavaş, sürecin uzamaması adına izin alınmasını gerekli görmediği ve gizleyecek bir durumunun olmadığını vurguladı.

İYİ PARTİ'DEN SÜRPRİZ ZİYARET

Bu gelişmeler sonrası Yavaş'a muhalefet partilerinden destek gelirken; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Yavaş'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; Dervişoğlu bugün saat 15.30'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Mansur Yavaş'ı ziyarete gidecek.