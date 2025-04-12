İYİ Parti lideri Dervişoğlu net konuştu: 'Artık Cumhurbaşkanı ve hükümeti değiştirmenin zamanıdır'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 17:10

Güncelleme: 12.04.2025 - 17:14

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Konya programı kapsamında TÜYAP Tarım Fuarı'nı ziyaret etti.

Dervişoğlu, genel başkan yardımcıları ve partisinin milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyaret sırasında üreticileri dinledi.

Gazetecilerin fuarla ilgili sorusu üzerine Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Konya'nın birçok özelliği var ama ana özelliği tarım kenti olması. Genç çocuklarımızın, evlatlarımızın, arkadaşlarımızın beklentisine karşılık bulamamasına rağmen, ürettikleriyle beklentilerini karşılamamasına rağmen tarıma olan inançlarını devam ettirdiklerini gözlemliyoruz. Böylesine verimli topraklar üzerine tarım yapılabilmesi mümkünken nasıl yanlışlıklar yapılıyor da böylesine büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakılıyor diye düşünmek lazım.”

“YANLIŞLARINDAN VAZGEÇMİYORLAR”

“Burada yanlış politikalar yüzünden çiftçilikten insanlarımızın çekildiğini, toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamadığını, girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini, ürün fiyatlarının da onun altında kaldığı, düzeltilmesi gereken yanlış politikaların bulunduğu bir süreç yaşıyoruz. Biz bir muhalefet partisi olarak bu yanlış politikaların değiştirilmesi adına gerek TBMM’de gerek umuma açık yaptığımız toplantılarda gerekli uyarıları yapıyoruz.

Yaptığımız uyarılardan ders çıkarmıyorlar, yanlış politikalarını değiştirmiyorlar. Politikadaki olumsuzlukların düzeltilmesine zemin hazırlayabilecek sese de kulak vermiyorlar. Yapılması gereken şey mademki bütün uyarılarımıza rağmen yanlışlıklarından vazgeçmiyorlar, politikalarını da değiştirmiyorlar, yapılması gereken şey Cumhurbaşkanlığı ve hükümeti değiştirmektir."

“ARTIK CUMHURBAŞKANI VE HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRMENİN ZAMANIDIR”

Dervişoğlu, ülkenin doğru tarım politikalarına ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Bu zamana kadar uygulanan yanlış politikalar yüzünden ciddi krizlerle karşı karşıya bulunan insanlarımızı doğru yönlendirerek, doğru politikalar oluşturarak yeniden üretime sevk etmek durumundayız. Ayrıca dünyanın en verimli arazilerinin bulunduğu topraklar üzerine vatan kurmuşuz. Toprağa ter düşse fidan olabilecek bir coğrafyada çiftçinin böylesine fakruzaruret içerisinde bulunması ancak yanlış politikalardan kaynaklanmış olabilir. Dolayısıyla ısrarlı bir biçimde bu politikaların değiştirilmesi yönünde uyarılarda bulunmamıza rağmen herhangi bir doğru adımın atılmadığını da görürüz. Politikalarını değiştiremiyorsak artık Cumhurbaşkanı ve hükümeti değiştirmenin zamanıdır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Dervişoğlu, fuar alanını gezdikten sonra partisinin Genişletişmiş İl Divan toplantısına geçti.