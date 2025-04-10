Dervişoğlu'ndan 'İmralı heyeti' görüşmesine: 'Vebali Erdoğan'ın boynundadır'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 21:09

Güncelleme: 10.04.2025 - 21:10

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM heyeti arasında yapılan görüşmeye dair sosyal medya hesabından 'Büyük Türk Milleti bu girişimi asla affetmeyecek!' notuyla şu açıklamayı yaptı:

"Büyük Türk Milleti; ülkemiz, uluslararası bir planın uygulamaya sokulduğu yeni bir tehdit ile karşı karşıyadır. 'Yerli ve milli' etiketi ve 'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla sunulan projenin aktörleri bugün sarayda bir araya geldi. Türk vatanını bölmeyi hedefleyen terörist Öcalan'ın ulakları, bugün, Türk Devleti ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü koruyup kollaması ve temsil etmesi gereken Cumhurbaşkanı ile buluştu. Öncelikle ifade etmek isterim ki; terörün olmadığı bir Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın en büyük arzusudur. Ancak terörsüz Türkiye başka, teröre ve onu besleyenlere teslim olmak başka bir şeydir. Altı aydır devam eden bazı temas ve görüşmelere rağmen, aktörleri dışında, esas niyeti ve hedefi bilen kimse yoktur. Bugün yapılan görüşmenin ardından DEM Parti' den yapılan yazılı açıklamada da sis perdesi aralanmış değildir. Demokratik ve siyasal alanın güçlenmesinden kasıt nedir? Cumhurbaşkanı tarafından ne gibi sözler verilmiştir de terörist Öcalan'ın ulaklar umutlanmıştır?

"BU GAYRİMEŞRU ADIMLARIN TÜRKİYE'YE HAYIR DEĞİL ŞER GETİRECEĞİ AÇIKTIR"

Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler, okyanus ötesinde yazılan bir senaryonun figüranı olmaktan utanmalıdır. Türkiye için bir güvenlik ve beka sorunu olan, sözüm ona 'büyük kürdistan(!)' projesinde, Suriye ayağının temeli atılmaktadır. PKK terör örgütünün tüm yöneticileri Suriye'deki YPG ve PYD'ye kaydırılmışken, terörist Öcalan'ın 'manevi oğlum' dediği Mazlum Abdi, Suriye'de özerk kürdistanin lideri sıfatıyla hem ABD'li komutanlarla hem de Şam'daki yeni yönetimle pazarlıklar yürütürken, bu gayrimeşru adımların Türkiye'ye hayır değil şer getireceği açıktır.

"UNUTMAYIN Kİ; TARİH BU GİRİŞİMİ ASLA AMA ASLA AFFETMEYECEKTİR"

Bugünkü görüşme ile birlikte bu projenin ayıbı da, vebali de AK Parti'nin ve onun başı Recep Tayyip Erdoğan'ın boynundadır. Tek adam rejimi ve iktidarını ayakta tutabilmeyi hedefleyen Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum: On üç yıl önceki ilk 'çözülme sürecini' engelleyen aziz milletimiz, bugün yapılmak istenene de geçit vermeyecektir. ABD'de sizi seven, terör örgütünü de kollayan dostunuzun talimatıyla oturduğunuz o masada alınacak tüm kararlar, Türk Milleti'nin vicdanında yok hükmündedir. Unutmayın ki; tarih bu girişimi asla ama asla affetmeyecektir. Bunu bugün biz söylüyoruz, yarın da son sözü, büyük Türk milleti söyleyecektir."