İYİ Parti lideri Dervişoğlu Van’dan açılım sürecine tepki gösterdi: 'Terör değil, terörist konuşuluyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Van’da düzenlediği iftar programında konuştu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini kapsayan ziyaret programına Van’dan başladıklarını belirten Dervişoğlu, siyasetin sorunları yerinde dinlemesi gerektiğini söyledi.

Van’ın “dostluk ve kardeşliğin yaşandığı kadim şehirlerden biri” olduğunu belirten Dervişoğlu, Ramazan boyunca Hakkâri, Muş, Bitlis, Şırnak, Urfa ve Batman’da da vatandaşlarla buluşacaklarını ifade etti.

'ANKARA'DAN KONUŞMAKLA OLMUYOR'

Siyasetçilerin bölgenin sorunlarını yerinde dinlemesi gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, “Ankara’dan konuşmakla olmuyor. Bu bölgenin problemlerini yerinde öğrenmek gibi ciddi bir sorumluluğumuz var. Bir yerlerden bakarak buralar hakkında fikir üretmek sorunların köküne inmeye yetmez” dedi. İftar programlarının sadece yemek buluşması olmadığını söyleyen Dervişoğlu, bu toplantıları “birlik ve dayanışma sofraları” olarak gördüklerini ifade etti.

'TÜRKİYE’NİN BİRLİĞİ TARTIŞMAYA AÇILAMAZ'

Konuşmasında Türkiye’nin üniter devlet yapısına vurgu yapan Dervişoğlu, Ortadoğu’daki gelişmelerin Türkiye için riskler barındırdığını söyledi. İran, Irak ve Suriye’de yaşanan gelişmelere dikkat çeken Dervişoğlu, “Türkiye’yi bu ülkelerden ayıran en önemli özellik üniter devlet yapısı, milli kimliği ve vatandaşlık tanımıdır. Bu yapı büyük Türk milletinin birlikteliğini sağlayan en güçlü bağdır” diye konuştu.

'İKİ YILDIR HANGİ SORUN ÇÖZÜLDÜ?'

Yeni açılım sürecini sert eleştiren Dervişoğlu, yaklaşık iki yıldır sürdüğünü söylediği müzakere sürecinin sonuç üretmediğini kaydetti.

Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İki yıldır Türkiye’nin gündeminde bir müzakere süreci var. Soruyorum; bu iki yıl boyunca hangi sorunu konuştunuz? Hangi Kürdün, hangi Türkmenin derdine çare buldunuz? Terörsüz Türkiye diyorlar ama terörle değil teröristle ilgileniyorlar.”

Süreç kapsamında TBMM’de kurulan komisyona katılmama kararlarını anımsatan Dervişoğlu, bu sürecin yanlış temelde ilerlediğini belirterek “Bir terör örgütü liderinin yol göstericiliğinde inşa edilecek hiçbir sürecin Türkiye’ye fayda sağlamayacağını söyledik. Böyle bir oyunun parçası olmayacağımızı da açıkça ifade ettik” dedi.

'ÖCALAN KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR'

Dervişoğlu konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen tartışmalara da sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, “Kürt kardeşlerimizin haklarını savunuruz ama hiç kimse Abdullah Öcalan denen caniyi Kürtlerin temsilcisi gibi göstermeye kalkmasın. Buna izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

'TÜRK MİLLETİ BÖLÜNEREK DEĞİL BİRLEŞEREK BÜYÜR'

Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yapan Dervişoğlu, toplumun ayrıştırılmasına karşı olduklarını söyledi.

Dervişoğlu, “Bu milletin evlatları bölünerek büyümez. Bu memleket birleşerek güçlenir. Türk milleti buna müstehak değildir. Bu bölgede yaşayan kardeşlerimiz de buna müstehak değildir” diye konuştu. Dervişoğlu, konuşmasını “Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey kardeşliktir” sözleriyle tamamladı.