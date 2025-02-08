İyi Parti lideri Dervişoğlu'nun açıklamaları kulisleri hareketlendirdi: Başkanlar yıpratılıyor

Yayınlanma: 08.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.02.2025 - 04:00

Dervişoğlu’nun “CHP ile ittifaka yeşil ışık yaktığı” iddia edildi. Cumhuriyet’in ulaştığı İYİ Partili kaynaklar, Dervişoğlu’nun sözleri üzerinden yapılan söz konusu değerlendirmelerin doğru olmadığını söylüyor.

Kurmaylar, “Cumhurbaşkanlığı meselesi 85 milyonu ilgilendiriyor. AKP ve CHP arasında bir pinpon maçı değil. Meclis’te grubu olan, olmayan tüm partileri ilgilendiriyor. Sadece AKP ve CHP üzerinden konuşup tartışılacak bir konu değil” dedi.

‘ERDOĞAN KÖRÜKLEYECEK’

“İttifak konuşmak için erken” olduğunu belirten partililer, CHP’nin yaptığı aday belirleme çalışmalarını ise sorunlu buluyor. Partiden üst düzey bir yetkili de “Belediye başkanları yıpratılıyor. AKP’nin arayıp da bulamadığı bir ortam. Erdoğan bu adaylık tartışmasını gittikçe körükleyecek. Gerginlik yaratılır” değerlendirmesinde bulundu. Kurmaylar, ayrıca partinin “muhalefeti yıpratmama” kararı aldığını kaydediliyor. Partililer, CHP’den de böyle bir beklenti içinde olunduğunu kaydediyor.