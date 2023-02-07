İYİ Parti lideri Meral Akşener deprem bölgesine gidiyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 Şubat Perşembe günü deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirecek.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in 9 Şubat Perşembe günü deprem bölgesini ziyaret edeceğini söyledi. Zorlu, “Sayın Akşener perşembe günü Kahramanmaraş’tan başlayarak deprem bölgesine intikal etmiş olacak” dedi.
Genel Başkan Meral Akşener’in deprem sonrası gece geç saatlere kadar afet koordinasyon merkezinin başında olduğunu aktaran Zorlu, “72 saatlik sürenin geride kalmasının ardından Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener perşembe günü Kahramanmaraş’tan başlayarak deprem bölgesine intikal etmiş olacak. Vatandaşlarımızla birlikte olacak, onların acılarına ortak olmaya çalışacak” diye konuştu.
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