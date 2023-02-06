Akşener duyurdu: Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 7.7 ve 7.6'lık depremlerin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:24
Akşener duyurdu: Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündek depremde  Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Değerli dava arkadaşım, Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanımız Serhat Özdemir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."



En Çok Okunan Haberler