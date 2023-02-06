Akşener duyurdu: Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir hayatını kaybetti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 7.7 ve 7.6'lık depremlerin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündek depremde Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Değerli dava arkadaşım, Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanımız Serhat Özdemir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
Değerli dava arkadaşım, Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanımız Serhat Özdemir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Meral Akşener (@meral_aksener) February 6, 2023
Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
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