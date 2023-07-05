İYİ Parti lideri Meral Akşener, yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle yaptığı toplantıda belirlediği yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle bugün bir araya geldi.
3. Olağan Kurultay'ın ardından önceki gün yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle toplantı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.
Parti genel merkezinin ek binasında gerçekleşen toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.
YOL HARİTASI KONUŞULDU
Toplantıda yeni Başkanlık Divanı üyelerinin görev alanları kapsamında partinin yol haritası istişare edildi.
NE OLMUŞTU?
Meral Akşener başkanlığında, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunan ek binadaki GİK toplantısında, 18 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlenmişti.
Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale olmuştu.
Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'ın listede olmaması dikkat çekmişti.
İşte İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler...
- Siyasi İşler Başkanı - Oktay Vural
- Genel Sekreter - Ayfer Yılmaz
- Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra Kavuncu
- Mali İşler Başkanı - M. Cem Özdemir
- Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü Kuleyin
- Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki Üçok
- Seçim İşleri Başkanı - Sedat Aksakallı
- Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci Cınıslı
- Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce Türkeş
- Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga Akalın
- Yerel Yönetimler Başkanı - Burak Akburak
- Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat Zorlu
- Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge Yılmaz
- Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit Özlale
- Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol Aydemir
- Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali Demir
- Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç Atabay
- Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece Güner
- Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile Yüksel
- Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker Yörükçüoğlu
- Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe Sucu
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