İYİ Partili Turhan Çömez paylaştı: AKP, annemin ve ablamın kimlik bilgilerini ele geçirip sahte üyelik yapmış
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Anne ve ablasının İYİ Parti'ye üye olmak için başvuru yaptıklarını ancak reddedildiğini aktaran Çömez, "Meğer AK Parti kimlik bilgilerini ele geçirip sahte üyelik yapmış. Yargıya taşıyoruz” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP’nin annesi ve ablasını sahte parti üyesi yaptığını iddia etti.
'YARGITAY ÜYELİKLERİNİ REDDETTİ'
Sosyal medyadan annesi ve ablasının AKP’ye üye yapıldığı belgeyi paylaşan Turhan Çömez, “Annem ve ablam hayatlarında ilk kez bir siyasi partiye üye olmak için başvuru yaptı. Tabii ki, İYİ Parti’ye. Ancak Yargıtay üyeliklerini reddetti. Meğer AK Parti kimlik bilgilerini ele geçirip sahte üyelik yapmış" dedi.
'BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN' UYARISI
Konuyu yargıya taşıyacaklarını da ifade eden Çömez, "Lütfen e-devlet'ten bilgilerinizi kontrol edin” diyerek yurttaşlara uyarıda bulundu.
Annem ve ablam hayatlarında ilk kez bir siyasi partiye üye olmak işin başvuru yaptı.— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) June 30, 2023
Tabi ki @iyiparti ye.
Ancak Yargıtay üyeliklerini reddetti.
Meğer @Akparti kimlik bilgilerini ele geçirip sahte üyelik yapmış.
Yargıya taşıyoruz.
Lütfen e-devlet’ten bilgilerinizi kontrol edin. pic.twitter.com/2XGkBl229y
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