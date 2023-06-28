İYİ Parti’de örgütler ‘AKP’yi istiyor’

Yayınlanma: 28.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 04:00

İç Anadolu bölgesinde çalışmalar yürüten örgüt yöneticileri “Seçmenin CHP’den uzak, merkez sağa yakın bir tavır sergilendiğinde ve ‘müstakil bir parti olarak’ seçime girildiğinde partinin oyunun yükseleceğini” belirtiyor. Örgüt yöneticileri, “Altılı Masa’da yer alan CHP dışındaki partilerle yerel seçimlerde artık aynı ittifakta yer almamalıyız” görüşünü dile getiriyor.

'OY KOPARIRIZ'

Cumhur İttifakı’ndan “oy koparabilecek” tek partinin İYİ Parti olduğunu düşünen yöneticiler, partinin “merkez sağ çizgiden uzaklaşarak CHP’ye yakın konumlanmasının partiye zarar verdiğini” ileri sürüyor. Akdeniz bölgesi örgütlerinde de “yerel seçime tek parti olarak girilmesi” yönündeki görüşün hakim olduğu görülüyor. Yöneticiler, “AKP ile genel siyaset ekseninde örtüşmeyeceklerini ancak yerelde kazanan tarafta olmaları gerektiğini” savunuyor. Akdeniz örgütlerindeki partililer, “Yüzde 25 bandındaki CHP yerine yüzde 65 bandındaki milliyetçi muhafazakâr kitlenin hedeflenmesi gerektiğini” belirtiyor.



İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı’nda GİK ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçildi. İYİ Partili Ümit Dikbayır parti kurultayında delegeden 720 oy alarak Genel İdare Kurulu’na seçildi. Ancak, kadın kotasına takılan Dikbayır, GİK’ten düştü. Dikbayır, “Cinsiyet kotası hükmüne uygun oluşması için GİK asil üyeliğinden istifa ediyorum” dedi.

